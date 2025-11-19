Live TV

Un bărbat din Constanța a fost reținut după ce ar fi ucis o pisică. O femeie a găsit felina și a sunat la 112

Data publicării:
Katzen, Venedig, Venetien, Italien, Europa
Poliţiştii au efectuat pe 14 noiembrie o percheziţie la locuinţa bărbatului. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Un bărbat de 40 de ani a fost reţinut de poliţişti, miercuri, pentru uciderea animalelor cu rea intenţie, după ce o femeie a reclamat la 112 că a găsit o pisică moartă în faţa blocului în care locuieşte, în municipiul Constanţa.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat că în urma cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de ucidere a animalelor cu intenţie, poliţişti din cadrul Serviciul de Investigare a Infracţionalităţii de Mediu, sub coordonarea procurorilor, au reţinut un bărbat, de 40 de ani, suspectat de comiterea faptelor.

„Astfel, la data de 11 noiembrie a.c., în jurul orei 19:20, poliţiştii au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că în faţa blocului în care locuieşte se află un exemplar felin decedat. În urma investigaţiilor efectuate a reieşit faptul că, în timp ce s-ar fi aflat în locuinţa sa, un bărbat, de 40 de ani, din municipiul Constanţa, ar fi provocat decesul pisicii”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Poliţiştii au efectuat pe 14 noiembrie o percheziţie la locuinţa bărbatului, fiind găsite şi ridicate mai multe bunuri care ar fi fost utilizate pentru uciderea pisicii.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa a dispus miercuri reţinerea suspectului, pentru 24 de ore, urmând ca joi faţă de acesta să se ia măsurile legale care se impun.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Digi Sport
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
statuie a justitiei si un ciocanel de judecator
DOCUMENT | Proiectul de lege privind modificarea pensiilor...
Darryl Nirenberg
Primul mesaj al ambasadorului SUA, Darryl Nirenberg, numit de Trump...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Sorin Grindeanu, despre tăierile din administrație: „Noi nu vom face...
lukoil-petrotel
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi...
Ultimele știri
Agenda Consumatorului 2030: Comisia Europeană promite tarife mai corecte și acces mai ușor la servicii în piața unică
Preot arestat de FSB în Rusia pentru că ar fi recrutat cazaci să lupte de partea Ucrainei
Rusia l-a declarat terorist pe Mihail Hodorkovski, fostul patron al gigantului petrolier Iukos și opozant alui Putin
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Pisică
Germania. O pisică a fost trimisă din greşeală într-un colet
masina-tanar-constanta
Liceu din Constanța, evacuat preventiv după ce un șofer de 18 ani a intrat într-o țeavă de gaze
masina de politie
Un băiat de 18 ani a fost reținut după ce ar fi violat și omorât o femeie, la Năvodari
femeie concediata
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
ambulanta 112
Un microbuz s-a răsturnat pe DN 3, în județul Constanța. Cinci oameni au ajuns la spital
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
S-a aflat substanța care a ucis familia de turiști cazați în hotelul din Istanbul, Turcia. Nu ar fi avut...
Fanatik.ro
Cine este fiica doctoriței Flavia Groșan. Ce nume surprinzător poartă și în ce domeniu a dat lovitura
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
David Popovici, imagine emoționantă cu tatăl său: ”Iubirea adevărată nu se spune, se face”
Adevărul
George Burcea, la Interviurile Adevărul. Propunerile candidatului POT: De la Parlament fără gard la un număr...
Playtech
Cât plătești la facturi cu un apartament în clasa energetică B: comparație între A, B și C
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
Pro FM
Victoria Beckham și fiul ei cel mic, duet neașteptat. Fanii, uimiți și impresionați de momentul dulce: „Atât...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Problema de matematică pentru clasa a IV-a care i-a pus in dificultate pe mulți: „Nu înțeleg enunțul”
Newsweek
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 482 lei? Bolojan a semnat. Ce pot face cu banii DOCUMENT
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Andreea Raicu, apariție emoționantă alături de „fiica” ei adoptivă