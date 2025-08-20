Live TV

Video Un bărbat din Constanța a furat arme de tip airsoft și scule electrice dintr-o bază sportivă. Prejudiciul ajunge la 10.000 de lei

Data publicării:
arme airsoft
Foto: Poliția Română

Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost reţinut, fiind cercetat de poliţiştii din Constanţa după ce a furat trei arme de tip airsoft şi mai multe scule electrice dintr-o bază sportivă. El a fost prins când încerca să vândă un produs furat, iar anchetatorii au găsit armele într-un imobil dezafectat.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat, miercuri, că un bărbat de 42 de ani este anchetat pentru furt calificat.

„În noaptea de 9 spre 10 august, bărbatul ar fi pătruns în incinta unei baze sportive din municipiul Constanţa, de unde ar fi sustras 3 arme de tip airsoft, 2 echipamente de măsurat puterea de tragere a acestora şi mai multe scule electrice aparţinând unui club sportiv de airsoft. Prejudiciul este de aproximativ 10.000 de lei”, au anunţat reprezentanţii IPJ Constanţa, citați de News.ro. 

Bărbatul a fost prins în flagrant, în timp ce încerca să vândă unul dintre bunurile furate, pe Şoseaua Mangaliei.

„În urma investigaţiilor desfăşurate, la scurt timp poliţiştii au identificat, într-un imobil dezafectat, situat în apropiere, armele de tip airsoft sustrase şi mai multe bunuri cu valoare probatorie”, a transmis sursa citată.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.

