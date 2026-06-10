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Un bărbat din Constanța a organizat ilegal o „tombolă” pe o reţea socială. Vindea „bilete” cu 100- 200 de lei și promitea premii

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Mascați la percheziții
Foto: Digi 24

Un bărbat este cercetat de poliţiştii din Constanţa după ce, anul trecut, ar fi organizat ilegal o „tombolă” pe o reţea de socializare şi ar fi încasat sume cuprinse între 100 şi 200 de lei de la fiecare participant, promiţând ca premii sume de bani şi autoturisme.

Poliţiştii de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa au făcut, în cadrul operaţiunii JUPITER, o percheziţie domiciliară în comuna Deleni.

„Din cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că, în cursul anului 2025, un bărbat ar fi desfăşurat activităţi din domeniul jocurilor de noroc, respectiv ar fi organizat jocuri de noroc de tip «tombolă», în mediul online (pe o reţea de socializare), oferind autoturisme, sume de bani şi alte premii, obţinând, anterior, sume de bani cuprinse între 100 şi 200 de lei/participant, cu titlu de «bilet»”, a arătat Poliţia, citată de News.ro.

Bărbatul ar fi pus la dispoziţia participanţilor până la 300 de bilete, în condiţiile în care nu avea licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi nici autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc.

Prejudiciul cauzat urmează să fie stabilit.

Editor : M.B.

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