Un bărbat din Dâmbovița a fost băgat cu forța într-o maşină, pentru că nu a plătit o datorie. A reuşit să scape şi să sune la poliţie

Un bărbat din judeţul Dâmboviţa, care împrumutase o sumă de bani pe care nu a returnat-o la timp, a fost luat cu forţa de pe stradă şi băgat într-o maşină. El a reuşit să scape şi să sune la Poliţie, agresorii fiind reţinuţi.

Incidentul a avut loc, duminică, pe o stradă din localitatea Bujoreni din judeţul Dâmboviţa, când un bărbat a fost luat pe sus şi băgat într-o maşină de către doi tineri de 20 de ani, potrivit News.ro.

„Din investigaţiile efectuate a rezultat că la data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 12:30, cei doi, în timp ce s-ar fi aflat în localitatea Bujoreanca, ar fi agresat fizic un bărbat, de 50 de ani. Ulterior, bărbatul ar fi fost urcat, de către cei doi tineri, într-o autoutilitară, împotriva voinţei sale, fiind ţinut cu forţa şi transportat pe o distanţă de aproximativ 700 de metri, reuşind să scape în apropierea unei intersecţii”, informează poliţia.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că bărbatul avea o datorie către unul dintre cei doi tineri, de la care împrumutase bani. Aceleaşi surse au menţionat că primele date din anchetă arată că cei doi nu sunt cămătari, dar erau nemulţumiţi că debitorul întârziase cu plata banilor.

Cei doi tineri au fost reţinuţi, iar astăzi vor fi prezentaţi magistraţilor în vederea dispunerii unor măsuri preventive în dosarul în care sunt cercetaţi pentru lovire sau alte violenţe şi lipsire de libertate în mod ilegal.

