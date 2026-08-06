Un bărbat din Hunedoara și-a sechestrat copilul de 2 ani și a amenințat că îl omoară

Un tânăr de 24 de ani din Hunedoara a fost reținut după ce și-a sechestrat copilul de 2 ani și a amenințat că îl omoră. Bunica băiețelului a chemat poliția. Urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Bărbatul care și-a sechestrat copilul a fost reținut pentru 24 de ore de către polițiștii hunedoreni, fiind acuzat de lipsire de libertate în mod ilegal. Bunica micuțului a fost cea care a sunat la 112 și a anunțat că bărbatul a avut un comportament violent și și-a amenințat copilul în vârstă de doar 2 ani.

La fața locului au intervenit polițiștii, care au purtat negocieri cu tânărul și au reușit să-l scoată pe copil în siguranță. Potrivit oamenilor legii, bărbatul avea asupra sa și un cutter. Minorul se află în acest moment în grija bunicii, iar bărbatul, după audieri, a fost reținut pentru 24 de ore.

A fost emis, totodată, și un ordin de protecție provizoriu cu monitorizare electronică, iar cercetările continuă pentru săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, iar tânărul urmează să fie prezentat procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani.

Editor : M.B.