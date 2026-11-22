Un bărbat din Victoria, judeţul Braşov, care a vrut să înscrie în Polonia o maşină a unei firme, plătind pentru acest serviciu unei persoane pe care a găsit-o în urma unui anunţ online, a primit un permis de circulaţie provizoriu polonez şi un set de plăcuţe de înmatriculare emise în Polonia, dar şi o poliţă RCA care aparţine altui autovehicul. În urma suspiciunilor apărute după ce a constatat că autovehiculul figura înmatriculat pe numele unei alte persoane, el a anunţat Poliţia, fiind deschisă o anchetă.

Ancheta derulată de poliţiştii braşoveni a început după ce un bărbat din oraşul Victoria, reprezentant al unei societăţi comerciale, a reclamat că a fost indus în eroare de o persoană care promitea servicii de înmatriculare a autovehiculelor în Polonia.

El a relatat că a identificat, pe o reţea de socializare, un anunţ prin care erau oferite servicii de înmatriculare, motiv pentru care a luat legătura cu cel care a publicat anunţul, prin intermediul unei aplicaţii de mesagerie.

El s-a întâlnit cu un bărbat care s-a prezentat drept „Petru” şi căruia i-a dat certificatul de înmatriculare în original al unui autovehicul, o fotografie a actului său de identitate şi suma de 500 de euro, în vederea realizării formalităţilor de înmatriculare în Polonia.

„Aproximativ o lună mai târziu, aceeaşi persoană i-ar fi predat un permis de circulaţie provizoriu polonez, precum şi un set de plăcuţe de înmatriculare emise în Polonia, solicitând şi diferenţa de bani convenită, adică 5.000 de lei. Suspiciunile au apărut ulterior, când acesta a constatat că autovehiculul figura înmatriculat pe numele unei alte persoane, cu domiciliul în Polonia, iar poliţa de asigurare prezentată conţinea datele unui alt autovehicul”, informează, duminică, reprezentanţii Poliţiei Judeţene Braşov, potrivit News.ro.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru înşelăciune, urmând ca cercetările să fie continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraş, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta şi a dispunerii măsurilor legale la finalizarea acestora.

Pe reţelele de socializare au apărut tot mai multe anunţuri prin care unele persoane promit înmatricularea în Polonia a autoturismelor folosite de proprietari români. Fenomenul a luat amploare după majorarea taxelor şi a valorii poliţelor RCA în România, având ca model înmatriculările în Bulgaria, frecvente în urmă cu câţiva ani. Polonia are taxe mai mici pentru autovehicule şi poliţe RCA mai ieftine.

Cei care publică astfel de anunţuri promit „înmatriculări rapide, fără avans, cu toate actele incluse şi fără bătăi de cap”, mulţi dintre cei care oferă astfel de servicii comunicând doar prin aplicaţii de mesagerie.

Editor : C.S.