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Un bărbat din Olt a furat o mașină în care se afla un copil de 7 ani. După nici un kilometru, a provocat un accident grav

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Sursa: captură video
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Caz șocant în Olt. Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a furat o mașină în care era un copil de 7 ani. Hoțul, beat și fără permis, a făcut un accident la scurt timp, iar minorul a ajuns la spital.

Hoțul este un bărbat de 59 de ani din localitatea Izvoarele, din județul Olt. Acesta se îndrepta către casă, de la barul din localitate. La un moment dat a observat mașina cu cheia în contact, aflată în fața unei porți. A luat mașina fără să se observe că în aceasta se afla și copilul proprietarului autoturismului.

Tatăl copilului intrase în curte pentru câteva secunde. În momentul în care a ieșit în stradă, a observat că mașina nu mai era acolo.

Bărbatul care a furat mașina nu a mers nici măcar un kilometru și a provocat un accident rutier. A intrat cu mașina într-un cap de pod, iar minorul a fost grav rănit și a fost transportat la spitalul din Slatina, unde primește în continuare îngrijiri medicale.

La fața locului au venit polițiștii, care l-au testat pe bărbatul care a furat mașina. Acesta consumase mult alcool și a fost dus și la spital pentru a i se recolta probe.

După ce au extins verificările, polițiștii au stabilit că acesta nu are nici permis de conducere.

Inițial a fost reținut pentru 24 de ore, însă magistrații Judecătoriei Slatina au decis să fie arestat pe o perioadă de 30 de zile.

Editor : M.B.

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