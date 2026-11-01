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Un bărbat din Vâlcea a ajuns în arest după ce şi-a bătut soţia şi fiul şi i-a ameninţat pe poliţiştii veniţi să aplaneze scandalul

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politist ID199686_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Un bărbat din judeţul Vâlcea a ajuns în arest după ce şi-a bătut soţia şi fiul şi i-a ameninţat pe poliţiştii veniţi să aplaneze scandalul. El a ieşit cu lopata la echipajul de poliţie şi s-a calmat doar după ce agenţii au folosit arma, trăgând focuri de avertisment.

Judecătoria Râmnicu Vâlcea a emis, duminică, mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele unui bărbat din localitatea Muereasca care şi-a agresat familia şi i-a ameninţat pe poliţiştii chemaţi de fiica acestuia să aplaneze scandalul.

Incidentele violente au avut loc în seara zilei de vineri, 30 octombrie, potrivit News.ro.

„În jurul orei 22:00, poliţiştii au fost sesizaţi, prin apel la 112, de către o tânără din comuna Muereasca, cu privire la faptul că tatăl său ar fi agresat-o fizic pe mama acesteia. Din cercetările efectuate a reieşit că, pe fondul consumului de alcool, bărbatul şi-ar fi agresat fizic soţia, lovind-o în repetate rânduri şi adresându-i ameninţări. Totodată, acesta l-ar fi agresat şi pe fiul său, care ar fi intervenit pentru a aplana conflictul. La sosirea echipajelor de poliţie, bărbatul ar fi avut în mână o lopată, manifestând un comportament agresiv şi adresând ameninţări inclusiv poliţiştilor", transmit, duminică, oficialii Poliţiei judeţene Vâlcea.

Pentru că bărbatul continua să fie agresiv, poliţiştii l-au somat, după care au executat trei focuri de avertisment în plan vertical. Abia atunci bărbatul a încetat acţiunile violente, fiind imobilizat şi condus la sediul poliţiei.

Sâmbătă seară a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind anchetat pentru violenţă în familie şi ultraj, iar duminică a fost prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă.

Editor : M.B.

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