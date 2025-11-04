Live TV

Un bărbat eliberat din închisoare, unde ispășise o pedeapsă de 3 ani, a fost arestat din nou chiar la poarta penitenciarului Deva

detinut care se tine de gratiile unei celule
Un bărbat de 43 de ani din judeţul Hunedoara, condamnat în Belgia pentru tentativă de omor deoarece, într-o încăierare, a înjunghiat un alt bărbat, urmează să fie predat autorităţilor belgiene. El a fost ridicat de la Penitenciarul Deva când urma să fie eliberat după ce a ispăşit o condamnare pentru că a vrut să îşi ucidă soţia.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara au anunţat, marţi, că poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au pus în executare un mandat de arestare preventivă emis pe numele unui bărbat de 43 de ani din comuna Peştişu Mic, de către Curtea de Apel Timişoara.

”Bărbatul figurează ca fiind urmărit internaţional, conform unui mandat european de arestare, emis de autorităţile judiciare din Belgia, care prevede executarea unei pedepse de 7 ani de închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor şi portul/transportul unei arme cu scopul de a răni o persoană”, au afirmat poliţiştii citați de News.ro.

Bărbatul a fost dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Deva, urmând a fi predat autorităţilor belgiene în vederea executării pedepsei privative de libertate.

În Belgia, el a fost condamnat pentru că, în septembrie 2021, într-o încăierare, a înjunghiat un bărbat cu un cuţit pe care îl avea în autoturism.

Bărbatul a ispăşit deja o pedeapsă în Penitenciarul Deva, de unde a fost preluat de poliţişti la data eliberării pentru a fi predat autorităţilor belgiene.

El fusese condamnat în România după ce, în iunie 2022, a fost oprit în trafic pe A1, având la el o armă de vânătoare cu care ar fi vrut să îşi ucidă soţia.

