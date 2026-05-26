Un bătrân de 87 de ani a rămas fără 20.000 de lei după ce a fost înșelat prin metoda „accidentul”. Trei bărbați, reținuți în Capitală

Trei bărbați au fost reținuți de polițiștii din Capitală după ce ar fi înșelat un bătrân de 87 de ani prin metoda „accidentul”, convingându-l să le dea 20.000 de lei sub pretextul că fiul său ar fi fost implicat într-un accident și are nevoie urgentă de bani pentru o intervenție medicală, au transmis marți autoritățile.

Potrivit anchetatorilor, pe data de 3 aprilie, în timp ce se aflau la o adresă din Sectorul 6, patru bărbaţi ar fi apelat telefonic un bătrân de 87 de ani şi, atribuindu-şi calităţi mincinoase de medic, respectiv fiu al victimei, l-ar fi indus în eroare spunând că fiul ar fi suferit un accident iar pentru transportarea lui în străinătate în vederea unei intervenţii chirurgicale este necesară o anumită sumă de bani.

„La data de 4 aprilie, în jurul orei 00:30, trei bănuiţi s-ar fi deplasat la domiciliul persoanei vătămate, iar în timp ce doi dintre ei ar fi rămas în faţa blocului, pentru a supraveghea locul, cel de-al treilea ar fi intrat în locuinţa victimei, context în care aceasta i-ar fi remis 20.000 de lei”, informează marţi Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie al Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Luni, poliţiştii de la Secţia 12, cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava şi al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava, au pus în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Suceava şi au reţinut trei bărbaţi, faţă de care sunt efectuate cercetări în dosarul privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi violare de domiciliu.

În vederea administrării materialului probator, tot luni au fost puse în executare trei mandate de percheziţie domiciliară, persoanele bănuite fiind depistate şi conduse la audieri. În baza probatoriului administrat în cauză, faţă de cei trei bănuiţi a fost dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi magistraţilor cu propunere legală.

„Cu privire la cel de-al patrulea bănuit precizăm că acesta se află sub măsura arestării preventive pentru 30 de zile, în altă cauză penală”, arată sursa citată.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Secţiei 12 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi violare de domiciliu.

Poliţia Capitalei recomandă cetăţenilor să nu ofere bani, date personale sau informaţii bancare persoanelor necunoscute care îi contactează telefonic şi invocă situaţii urgente iar în cazul în care sunt anunţaţi că un membru al familiei a fost implicat într-un accident, să verifice informaţiile prin contactarea directă a rudei respective sau a altor membri ai familiei.

