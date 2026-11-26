Un biciclist a murit după ce a fost lovit de un tramvai, în centrul Timișoarei. Bărbatul, care nu a fost încă identificat de polițiști, a fost prins sub mijlocul de transport după ce ar fi traversat pe roșu. Urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

În urma impactului puternic, biciclistul a rămas blocat sub tramvai. Martorii spun că bărbatul ar fi încercat să traverseze pe culoarea roșie a semaforului.

- Era pe roșu. Dacă nu era pe roșu, nu se întâmpla această situație.

- A vrut să forțeze roșu, a zis că trece înaintea tramvaiului și l-a prins tramvaiul.

- Ăsta a avut verde din partea ailaltă, ăsta a avut roșu din partea asta și s-au intersectat și s-au pupat amândoi. Eu am auzit o bubuitură din capătul celălalt, că eram în 700, s-a auzit, nu știu, ca și cum ar bubui ceva. Am crezut că o fi dat peste mașină, ceva, că n-are cum! M-am dus să văd care e situația: 20.000 de tramvaie în partea aia, 20.000 de tramvaie în partea asta.

- Cred că s-a chinuit să treacă și l-a prins fix în mijloc. Eu eram la distanță. Eu doar am văzut că a venit tramvaiul și am auzit frâna și că s-a oprit brusc. Și până am venit aici am văzut bicicleta sub, l-am văzut pe el de pe partea ailaltă, sub tramvai, și până am venit aici s-a adunat și poliția.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje de descarcerare și SMURD. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața biciclistului.

- Am văzut cum un tramvai a venit aici, s-a oprit brusc, apoi am văzut o mașină care a ridicat cablurile de curent ca să le stingă, apoi au venit ambulanța, pompierii și am văzut că e bicicleta sub tramvai.

Vatmanul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a arătat că nu consumase alcool. Pe durata intervenției, traficul în zonă a fost îngreunat.

Editor : M.B.