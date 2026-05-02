Un cetăţean georgian dat în urmărire naţională a fost arestat la Brașov. Urmează să fie extrădat în Ucraina

Un cetăţean georgian, aflat în urmărire naţională în vederea extrădării în Ucraina, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, a fost depistat şi reţinut de poliţiştii braşoveni, anunță IGPR.

„La data de 30 aprilie a.c., în jurul orei 18:00, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Braşov au fost sesizaţi de către poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti cu privire la necesitatea efectuării de investigaţii pentru identificarea unui autovehicul, despre care existau date că s-ar afla în judeţul Braşov.

În urma activităţilor operative desfăşurate, vehiculul indicat a fost reperat în municipiul Braşov, fapt pentru care au fost demarate imediat verificări pentru depistarea conducătorului acestuia, un bărbat, de 39 de ani, cetăţean georgian, urmărit ca urmare a emiterii, pe numele acestuia, de către Curtea de Apel Bucureşti, a unui mandat de arestare preventivă, în vederea extrădării în Ucraina pentru săvârşirea în statul respectiv a infracţiunilor corespondente în legislaţia penală română de constituire a unui grup infracţional organizat, vătămare corporală şi înşelăciune", se arată într-un comunicat IGPR citat de Agerpres.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Braşov, împreună cu poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov - Biroul Investigaţii Criminale, ai secţiilor de poliţie municipală Braşov şi cu sprijinul structurilor operative de sprijin, au reuşit, în scurt timp, identificarea locaţiei în care se ascundea persoana urmărită.

În dimineaţa zilei de 1 mai, beneficiind de suportul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Braşov, poliţiştii au pus în executare mandatul de arestare preventivă emis pe numele acestuia.

După prindere, bărbatul a fost preluat şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă în vederea continuării procedurilor judiciare.

