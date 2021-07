Un cioban a sunat la 112 că a fost atacat de urs, însă salvatorii au descoperit că avea doar zgârieturi și era băut

Mobilizare de forțe în Maramureș, după ce un cioban a sunat la 112 să anunțe că a fost mușcat de urs. Echipajul care s-a deplasat la fața locului a descoperit că a fost doar o alarmă falsă și că omul, care era băut, avea numai niște zgârieturi, cel mai probabil provocate de o căzătură.

Poliția și Jandarmera l-au identificat, iar medicii de pe ambulanță i-au verificat starea de sănătate. Pentru că nu avea probleme medicale, a fost dus la stâna la care lucra.

Bărbatul s-a ales cu o amendă, pentru că a sunat fără motiv la numărul de urgență.

Dan Benga, șeful Salvamont Maramureș: “În urma unui apel la 22:10, am fost alertați și ni s-a transmis că în zona Boriște – Izvoare e un cioban atacat, agresat, mușcat de urs.

Ne-am deplasat la fața locului cu echipa de prim-răspuns. Am făcut joncțiunea cu celelalte agenții în zona Izvoare și am urcat spre Vârful Igniș. Când am ajuns, omul era pe marginea drumului, susținea că a fost atacat de un urs, mușcat, că a fost agresat, că s-a apărat, că a avut un câine lângă el, dar ce am descoperit la fața locului era cu totul altceva.

Starea în care se afla nu-i permitea să fie extrem de coerent.

Ca la orice apel venit prin 112, ne deplasăm și ne facem datoria.

Astfel de cazuri sunt mai rare, dar trebuie să le tratăm pe toate ca fiind adevărate. Nu ne permitem să facem supoziții, să gândim altceva decât ceea ce ni se transmite prin 112”.

