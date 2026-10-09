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Un copac a căzut peste trei mașini și un motociclist aflat la semafor, pe un bulevard din București

Data publicării:
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Foto: Digi24
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Un copac de mari dimensiuni a căzut peste trei mașini și un motociclist care se afla la semafor, pe bulevardul Iuliu Maniu din București, iar momentul căderii a fost surprins de un trecător.

Din imagini se vede cum copacul cade peste mașini, din senin, la câțiva pași de o persoană.

În urma incidentului extrem de grav, bărbatul care se afla pe motocicletă a fost rănit, apoi a fost preluat de o ambulanță și dus la spital pentru îngrijiri medicale.

Traficul în zonă a fost blocat pentru mai multe ore.

Primăria sectroului 6 spune că „arborele era verde, nu uscat, și s-a prăbușit cu tot cu rădăcini, fără ca trunchiul să se rupă. Cauza exactă a incidentului urmează să fie stabilită în urma constatărilor tehnice”.

„Vom face verificările necesare și vom lua măsurile care se impun pentru a reduce riscurile și a preveni, pe cât posibil, producerea unor incidente similare”, mai spun oficialii primăriei de sector.

Editor : M.B.

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