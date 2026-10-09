Un copac a căzut peste trei mașini și un motociclist aflat la semafor, pe un bulevard din București

Din imagini se vede cum copacul cade peste mașini, din senin, la câțiva pași de o persoană.
În urma incidentului extrem de grav, bărbatul care se afla pe motocicletă a fost rănit, apoi a fost preluat de o ambulanță și dus la spital pentru îngrijiri medicale.
Traficul în zonă a fost blocat pentru mai multe ore.
Primăria sectroului 6 spune că „arborele era verde, nu uscat, și s-a prăbușit cu tot cu rădăcini, fără ca trunchiul să se rupă. Cauza exactă a incidentului urmează să fie stabilită în urma constatărilor tehnice”.
„Vom face verificările necesare și vom lua măsurile care se impun pentru a reduce riscurile și a preveni, pe cât posibil, producerea unor incidente similare”, mai spun oficialii primăriei de sector.