Imagini șocante surprinse pe un drum din Tulcea: un copil a căzut dintr-o dubă aflată în mers, iar momentul a fost surprins de o cameră de bord. Copilul a fost salvat în ultima clipă din fața unui TIR.

Atenție! Imagini cu un puternic impact emoțional.

Incidentul a avut loc în județul Tulcea, pe drumul dintre Cataloi și Nalbant. În imagini se observă un copil care cade dintr-un autovehicul aflat în mers, ajunge dezorientat în mijlocul carosabilului și este la un pas să fie lovit de un TIR care se apropia. Din fericire, copilul este scos la timp de pe șosea.

Incidentul este cercetat de polițiștii din Tulcea, care s-au sesizat și fac cercetări într-un dosar penal privind infracțiunea de vătămare corporală din culpă.

Polițiștii încearcă să afle cum s-a produs incidentul și cine sunt persoanele responsabile, pentru a se lua măsurile legale.

Editor : C.S.