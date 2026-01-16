Live TV

Un copil de 10 ani din Brăila a fost lovit cu cuțitul de un alt băiat de aceeaşi vârstă. S-au certat pentru o jucărie

Data publicării:
Tânăr în hanorac ține un cuțit în mână
Foto: Profimedia Images

Un copil de 10 ani din comuna Viziru, judeţul Brăila, a fost agresat cu un cuţit de un alt minor de aceeaşi vârstă, pe fondul unei neînţelegeri legate de o jucărie, potrvit IPJ Brăila.

Potrivit polițiștilor, vineri, în jurul orei 16:40, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Însurăţei au fost sesizaţi prin apel 112 de către un bărbat cu privire la faptul că fiul său, de 10 ani, din comuna Viziru, ar fi fost agresat cu un cuţit, relatează Agerpres.

„Din primele verificări se pare că minorul de 10 ani, în timp ce se afla în extravilanul localităţii Viziru, ar fi fost agresat de un alt minor de 10 ani, din comuna Viziru, pe fondul unei neînţelegeri legate de o jucărie. Minorul agresat a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul”, a transmis IPJ Brăila.

Editor : M.B.

