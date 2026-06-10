Un copil de 7 ani a fost luat pe sus de tată dintr-o școală din Sălaj, după o neînțelegere cu fosta soție

Au fost momente tensionate într-o școală din Sălaj: un bărbat de 59 de ani, cetățean italian, a intrat într-o sală de clasă pentru a-și vedea fiul în vârstă de 7 ani. Potrivit martorilor, acesta l-ar fi luat în brațe pe copil și ar fi ieșit în grabă din clasă, provocând panică în rândul profesorilor.

Incidentul a avut loc la o școală din Șimleul Silvaniei. Un bărbat de 59 de ani, cetățean italian, a intrat în timpul orelor într-o sală de clasă pentru a-și vedea fiul de 7 ani. Potrivit martorilor, acesta i-ar fi spus profesoarei care se afla în sala de clasă că a venit să-i ofere copilului un cadou.

La un moment dat, bărbatul l-ar fi luat în brațe pe copil și ar fi ieșit cu el în grabă din încăpere. Profesoara s-a speriat și a strigat după ajutor.

Imediat au ajuns mai multe echipaje de polițiști și l-au oprit pe bărbat înainte ca acesta să părăsească zona.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că incidentul s-a produs pe fondul unor neînțelegeri între părinții copilului, care sunt divorțați și au custodie comună.

Mama copilului a primit un ordin de protecție provizoriu împotriva fostului partener, valabil pentru 5 zile, iar tatăl copilului a fost sancționat contravențional.

Editor : M.B.