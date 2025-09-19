Live TV

Un copil de 7 ani a murit electrocutat în timp ce se juca cu un aparat radio, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei

Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Un băiat de 7 ani a murit, vineri, după ce s-a electrocutat în timp ce se juca cu un aparat radio pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Echipajele medicale au intervenit, dar nu au mai putut să-l salveze. Poliția Capitalei a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

Poliția Capitalei a transmis că incidentul a fost semnalat vineri după-amiază la Secția 7 Poliție.

„La data de 19.09.2025, Secția 7 Poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București a fost sesizată cu privire la producerea unui incident, pe o stradă din Sectorul 2.

La fața locului s-au deplasat de urgență polițiști din cadrul subunității, iar în urma primelor verificări s-a stabilit faptul că, un minor, în vârstă de 7 ani, în timp ce se juca cu un aparat radio s-ar fi electrocutat”, a precizat Poliția Capitalei.

La fața locului au ajuns și echipaje medicale, însă, în ciuda eforturilor de resuscitare, copilul nu a mai putut fi salvat.

„La acest moment, activitățile sunt în dinamică, cercetările fiind continuate de polițiștii Capitalei, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul”, se mai arată în comunicatul oficial.

