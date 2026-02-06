Live TV

Un deţinut din Giurgiu, condamnat pentru viol, a fost dat în urmărire naţională pentru nu a revenit la penitenciar

Un deţinut de la Penitenciarul Giurgiu, condamnat pentru viol, distrugere şi lipsire de libertate, nu a revenit la locul de detenţie după o întrerupere de trei luni a executării pedepsei. El este considerat evadat şi a fost dat în urmărire naţională.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu au anunţat, vineri, că poliţiştii au fost sesizaţi de Penitenciarul Giurgiu despre faptul că un bărbat de 53 de ani, încarcerat pentru viol, distrugere şi lipsire de libertate, aflat în întreruperea executării pedepsei, dispusă pentru 3 luni de către Tribunalul Bucureşti, nu a revenit în penitenciar la termenul stabilit.

Bărbatul a fost căutat la domiciliul său din municipiul Giurgiu, fără a fi găsit, potrivit News.ro.

„Serviciul de Investigaţii Criminale s-a sesizat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evadare, sub supravegherea unităţii de Parchet competentă. De asemenea, acesta a fost dat în urmărire naţională şi sunt desfăşurate toate activităţile şi verificările specifice în vederea localizării, depistării şi reîncarcerării persoanei în cauză”, au anunţat poliţiştii.

