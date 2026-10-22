Un elev de 15 ani a atacat un coleg, joi dimineaţă, cu un obiect tăietor şi a agresat un altul, într-un liceu din Piteşti, incidentul având loc la câteva zile de la cel petrecut la o şcoală din Bistriţa, unde un elev de 13 ani a atacat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev. ISU Argeş informează că unul dintre elevi are o plagă la braţul drept şi a fost transportat la spital, iar celălalt elev are escoriaţii la mâna stângă şi a refuzat să fie dus la spital.

„A venit și a început să dea cu maceta”

ACTUALIZARE 10:50: Un elev al liceului unde a avut loc incidentul, care spune că a fost martor la întreaga întâmplare, a declarat că atacul ar fi avut loc pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, potrivit ePitești.ro.

Conform mărturiei sale, între adolescentul suspectat de agresiune și câțiva colegi ar fi existat conflicte anterioare, iar băiatul ar fi considerat că este hărțuit.

„Atacatorul avea o dispută cu băieții de acolo și cu băiatul care este în ambulanță, pentru că i-ar fi făcut bullying. La un moment dat, l-au agasat și a vrut să-și facă dreptate. A venit și a început să dea cu maceta, dar nu era priceput, pentru că îi scăpa din mână lama și dădea cu coada. Victima s-a băgat în spatele meu de frică. Eu nu voiam să mă iau fizic la bătaie cu el, dar a vrut să dea și în mine și l-am împins. Eram în baia băieților. Am fugit, aveam adrenalină, și m-am dus să caut profesori. Am dat de profesoarele noastre de chimie și geografie, dar nu înțelegeau ce voiam să le spun, așa că am fugit la domnul de sport. Mi-era frică să nu mă ia și pe mine”, a spus el, potrivit sursei citate.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„Din verificările preliminare, efectuate de poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Piteşti, a rezultat că un minor, de 15 ani, ar fi pătruns în liceul unde este elev, având asupra sa un obiect tăietor-înţepător, iar în cadrul unei stări conflictuale ar fi provocat o rană la nivelul unui antebraţ unui coleg de clasă şi ar fi agresat fizic un altul", se arată într-o informare transmisă de IPJ Argeş.

Conform aceleiaşi surse, elevul atacat a suferit o leziune la nivelul antebraţului şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri.

„Agresorul se află în custodia poliţiştilor, iar la acest moment se desfăşoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc şi luarea măsurilor legale care se impun", se mai menţionează în informare.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş a informat că la faţa locului a intervenit un echipaj SMURD de prim ajutor calificat, pentru acordarea asistenţei medicale în cazul a doi adolescenţi în vârstă de aproximativ 15 ani.

„În urma evaluării medicale s-a constatat că una dintre persoane prezenta o plagă la nivelul membrului superior drept, iar cealaltă prezenta excoriaţii la nivelul membrului superior stâng. După acordarea îngrijirilor medicale, persoana care prezenta plaga a fost transportată la spital pentru investigaţii suplimentare, în timp ce cea de-a doua persoană a refuzat transportul la unitatea medicală", au transmis reprezentanţii ISU Argeş.

Ei au precizat că poliţiştii şi jandarmii au acţionat pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice, îndepărtarea persoanelor adunate din curiozitate în zona incidentului şi asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării intervenţiei medicale în siguranţă.

Potrivit relatărilor din presa locală, incidentul a avut loc la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu" din municipiul Piteşti.

Editor : C.S.