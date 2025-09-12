Live TV

Video Un elev de 15 ani din Târgu Jiu a fost bătut, la școală, de un coleg. Victima a ajuns la spital

Data publicării:
umbre de copii pe asfalt
Foto cu caracter ilustrativ: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Un elev de 15 ani din Târgu Jiu a ajuns la spital după ce a fost bătut, la școală, de un coleg. La începutul anului, în același liceu, un băiat a fost înjunghiat de un coleg. 

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Gorj spun că a izbucnit un conflict spontan între trei elevi , care însă a degenerat, unul dintre ei fiind rănit destul de tare. Copilul a refuzat însă să meargă la spital.

Părinții au fost cei care au mers ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de la Târgu Jiu cu minorul, unde cadrele medicale i-au făcut mai multe analize, printre care și un computer tomograf, însă medicii au stabilit că acesta nu are nevoie de internare și a fost lăsat să meargă acasă.

Conducerea unității școlare nu a anunțat reprezentanții inspectoratului despre producerea acestui incident în ziua respectivă, ci la câteva zile distanță.

La școală au ajuns și reprezentanți ai Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, care au derulat acțiuni specifice de combatere a violenței în mediul școlar, elevii fiind informați despre consecințele unor fapte de violență ce pot antrena răspunderea penală.

Acesta nu este singurul incident violent care a avut loc la liceul cu program sportiv din municipiul Târgu Jiu. În primăvara acestui an, un elev și-a înjunghiat un coleg de clasă, având la el un cuțit.

Editor : C.S.

