Un fost ofițer din Cluj este acuzat că ar fi agresat sexual o minoră. Bărbatul, plasat în arest la domiciliu

Un fost ofiţer, în vârstă de 68 de ani, este cercetat de procurorii din Cluj-Napoca, după ce a comis, la sfârşitul anului trecut, o agresiune sexuală asupra unei fete de 17 ani. Procurorii au cerut arestarea preventivă a bărbatului, dar instanţa a decis plasarea acestuia în arest la domiciliu.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au anunţat, sâmbătă, că un bărbat este cercetat pentru comiterea infracţiunii de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor.

„În sarcina inculpatului s-a reţinut că, în data de 04.12.2025, cu aproximaţie în intervalul 15:30 - 16:19, aflându-se la etajul superior al reşedinţei situate în localitatea Gârbău, judeţul Cluj, profitând de poziţia de autoritate deţinută în raport cu victima, a săvârşit, prin constrângere şi punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, acte de natură sexuală asupra persoanei vătămate minore, în vârstă de 17 ani”, au afirmat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, citatți de News.ro.

Procurorii au considerat că infracţiunea este una de o gravitate deosebit de ridicată, „avându-se în vedere faptul că inculpatul, fost ofiţer superior, persoană educată, în vârstă de 68 de ani, care nu avea o relaţie personală preexistentă cu minora, a exploatat diferenţa semnificativă de vârstă, statutul social şi poziţia de autoritate deţinută pentru a crea un cadru favorabil comiterii agresiunii sexuale, sens în care ansamblul probator administrat conturează inclusiv recurgerea de către autor la mecanisme de manipulare psihologică specifice fenomenului de tip grooming”.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Judecătoria Cluj-Napoca a respins această propunere şi a decis ca bărbatul să fie arestat la domiciliu, pentru 30 de zile.

