Un hundorean şi-a reclamat soţia la poliţie că l-a lovit şi l-a ameninţat. Femeia trebuie să poarte dispozitiv de monitorizare

Data publicării:
politist-uniforma-inquam-octav-ganea-1
Foto Inquam Photos

Un bărbat de 47 de ani din Hunedoara a reclamat la Poliţie că a fost lovit cu pumnul în față şi ameninţat de soţia sa, o femeie în vârstă de 51 de ani. Poliţiştii au stabilit că în acest caz există risc iminent, motiv pentru care au emis un ordin de protecţie provizoriu, femeia fiind obligată să poarte un dispozitiv de monitorizare electronică.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Hunedoara fac cercetări într-un dosar penal de violenţă în familie, după ce un bărbat a reclamat că ar fi fost agresat şi ameninţat de soţia sa. În urma evaluării situaţiei, a fost stabilit risc iminent, fiind dispuse măsuri de protecţie, infromează, vineri, Poliţia Hunedoara, citată de News.ro.

Potrivit sursei citate, la data de 9 ianuarie 2026, în jurul orei 03:30, la sediul Poliţiei Municipiului Hunedoara s-a prezentat un bărbat în vârstă de 47 de ani, domiciliat în municipiul Hunedoara, care a sesizat că ar fi fost agresat fizic şi ameninţat de soţia sa.

Din verificările efectuate de poliţişti a reieşit că, în data de 7 ianuarie 2026, bărbatul ar fi fost ameninţat de soţia sa, o femeie în vârstă de 51 de ani, domiciliată în municipiul Hunedoara, prin mesaje text cu conţinut ameninţător, fapte care i-ar fi creat o stare de temere. De asemenea, în seara de 8 ianuarie 2026, în jurul orei 21:00, pe fondul unor neînţelegeri verbale, acesta ar fi fost lovit cu pumnul în zona feţei, precizează polițiștii.

Persoana vătămată a parcurs formularul de evaluare a riscului, rezultatul indicând existenţa unui risc iminent, motiv pentru care poliţiştii au dispus emiterea unui ordin de protecţie provizoriu. Faţă de femeia implicată a fost luată măsura obligării purtării unui dispozitiv de monitorizare electronică.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.

Poliţiştii reamintesc cetăţenilor că violenţa în familie este o infracţiune şi că poate avea consecinţe grave şi le recomandă să gestioneze conflictele „prin dialog şi apelarea la sprijin specializat”. De asemenea, persoanele care se simt în pericol sunt încurajate să sesizeze de îndată poliţia, ordinele de protecţie fiind „un instrument legal pentru prevenirea escaladării violenţei”.

