Un microbuz a luat foc lângă şoseaua de centură din Arad. Două persoane au suferit arsuri

Data publicării:
ambulanta smurd
Foto: ISU

Un incendiu a izbucnit duminică seară, la un microbuz, lângă şoseaua de centură a municipiului Arad. Două persoane, o femeie şi un bărbat, au suferit arsuri și au fost transportate de urgenţă la spital.

„Incendiu izbucnit la un microbuz, lângă şoseaua de centură a municipiului Arad, în zona pasajului CET. (...) Echipajul medical a acordat îngrijiri medicale pentru două persoane aflate în microbuz. Este vorba despre o femeie şi un bărbat, ambii în vârstă de aproximativ 40 de ani, care au suferit arsuri. Aceştia au fost preluaţi conştienţi şi cooperanţi de la locul evenimentului şi transportaţi la spital pentru îngrijiri şi investigaţii medicale”, a transmis, duminică seară, ISU Arad, citat de News.ro.

În microbuz se mai afla o persoană care nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Toate cele trei persoane s-au autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de intervenţie.

Incendiul a fost stins, însă microbuzul a fost afectat în totalitate.

Editor : M.B.

