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Un microbuz care transporta 11 persoane s-a răsturnat în Vrancea. A fost activat planul roșu

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masina de politie
Foto: Poliția Română
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Planul roșu a fost activat în județul Vrancea în urma unui accident rutier în care a fost implicat un microbuz în care se aflau 11 persoane. Unele dintre acestea au ajuns la spital.

Accidentul a avut loc pe DN2, în zona localității Cotești, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție, având în vedere numărul persoanelor care au fost implicate în evenimentul rutier, în microbuz se aflau 11 persoane, iar în urma evaluării medicilor, cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

La fața locului au intervenit pompieri militari din cadrul ISU Vrancea cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și patru ambulanțe SMURD, în cooperare cu echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean din Vrancea.

Din cercetările polițiștilor reiese că șoferul microbuzului, care are 38 de ani, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, iar vehiculul s-a răsturnat în afara drumului.

Bărbatul a fost imediat testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, însă polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cauzele producerii accidentului.

Editor : M.B.

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