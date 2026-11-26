Un microbuz în care se aflau 10 copii s-a răsturnat pe un drum înzăpezit din Gorj. Din primele informații, două persoane au fost rănite, un copil suferind răni minore.

Microbuzul de transport persoane în care se aflau 10 copii s-a răsturnat într-un șanț. Acesta se deplasa pe un drum județean pe raza localității Cornești.

Încă nu se știe care a fost cu exactitate cauza producerii acestui eveniment.

În imagini se vede că pe partea carosabilă s-a așternut deja un strat de zăpadă.

Polițiștii sunt în acest moment la fața locului și vor stabili cu siguranță ce s-a întâmplat și cum a ajuns microbuzul în afara șoselei.

În acest moment, intervenția este în dinamică, sunt la fața locului pompieri și polițiști care intervin.

„Am fost solicitaţi să intervenim pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă generată de un accident rutier în care a fost implicat un microbuz în care se aflau 10 copii şi care s-a răsturnat în afara părţii carosabile. La faţa locului s-au deplasat două autospeciale pentru descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple şi două ambulanţe SMURD din cadrul instituţiei noastre, precum şi două ambulanţe din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Gorj. Din informaţiile pe care le am în acest moment, în urma incidentului rutier, un copil a suferit leziuni minore”, a anunțat ISU Gorj.

Editor : M.B.