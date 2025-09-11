Live TV

Un muncitor a fost rănit în Dâmbovița, după ce un mal de pământ s-a surpat peste el. Poliţia anunţă că a deschis dosar penal

Data publicării:
ambulanta smurd
Foto: ISU

Un accident de muncă s-a produs joi, într-o comună din judeţul Dâmboviţa, unde un mal de pământ s-a surpat peste un bărbat care lucra la o reţea de canalizare. Poliţia anunţă că a deschis dosar penal şi face cercetări pentru vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi securitate în muncă.

Evenimentul a avut loc joi, în comuna Vulcana-Băi din judeţul Dâmboviţa.

„Cu ocazia deplasării poliţiştilor la faţa locului, s-a constatat faptul că un bărbat, de 49 de ani, în calitate de angajat al unei firme, în timp ce ar fi efectuat lucrări specifice pentru racordarea comunei la sistemul de canalizare, ar fi coborât într-o groapă aflată pe marginea părţii carosabile, moment în care ar fi fost surprins de malurile de pământ ce s-ar fi surpat”, au transmis oficialii Poliţiei judeţene Dâmboviţa, citați de News.ro.

Muncitorul a fost rănit și a fost dus la spital.

În urma accidentului, poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi securitate în muncă, cercetările continuând pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc accidentul de muncă.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
1
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
donald trump la birou
2
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
drone polonia
3
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
soldați ucraineni cu o dronă
4
Formula câștigătoare pentru înfrângerea Rusiei. Cum transformă voluntarii ucraineni banii...
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată e cea mai bogată persoană din lume
5
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea...
Scandal de proporții! Au "luat foc" după ce au văzut poza cu Ruben Neves și văduva lui Diogo Jota
Digi Sport
Scandal de proporții! Au "luat foc" după ce au văzut poza cu Ruben Neves și văduva lui Diogo Jota
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
suspect kirk
FBI a difuzat primele imagini cu un bărbat căutat în cazul uciderii...
justitie, ciocanel
Curtea de Apel București a suspendat un dosar în care un bolnav de...
Law enforcement officials, including members of an FBI forensics team, investigate a wooded area near the crime scene where political activist Charlie Kirk was shot and killed at Utah Valley University in Orem, Utah
Cum a reușit să fugă asasinul lui Charlie Kirk după atacul din...
Participanții la Consiliul Național de Securitate al Poloniei. Foto: Profimedia
În Polonia s-a reunit Consiliul Național de Securitate. Premierul...
Ultimele știri
Jair Bolosonaro a fost condamnat pentru că a plănuit o lovitură militară pentru a rămâne la putere după ce a pierdut alegerile
Rogobete: Discuţia iniţială a fost că nu am cum să reduc bugetul Sănătăţii. Tot ce putem face este să optimizăm fluxurile
Ce să faci în caz de război sau urgențe majore. Ghidul polonez de siguranță: medicamente, bani cash, documente pe stick, dezinfectant
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
topoare confiscate de jandarmi
Cuţite, topoare şi coase, descoperite la doi bărbaţi veniți la un târg tradiţional organizat de Sfânta Maria, în județul Dâmbovița
soldati armata romana shutterstock_1172314627-scaled
Militar mort într-un accident de muncă, la Someșeni. Caporalul făcea lucrări de mentenanță la un camion
explozie mogosani sat cojocaru
Momentul în care o explozie distruge un magazin din comuna dâmbovițeană Mogoșani, sat Cojocaru: nu există victime
politisti la perchezitii
Percheziții într-un dosar privind decontarea ilegală de medicamente pentru boli grave: polițiștii descind la zeci de adrese
photo-collage.png - 2025-07-29T143624.929
Polițist cercetat pentru trafic de droguri. A dezvoltat o cultură indoor de canabis împreună cu soția sa, în Dâmbovița
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, criticată dur de fani după ce a fost surprinsă la cumpărături cu fiul lui Ben Affleck: „Cât...
Cancan
Bărbatul din SUA care a ucis-o pe Iryna și-a motivat gestul. Nu o să îți vină să crezi ce scuză are...
Fanatik.ro
Cât costă rochia pe care Maria Sharapova a purtat-o la cel mai recent eveniment. Legendara sportivă a atras...
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Cine este administratorul de la ROMAERO demis de ministrul Radu Miruță. Lista veniturilor încasate de la alte...
Adevărul
Hotelul în care s-a filmat „Nea Mărin miliardar” a intrat în insolvență
Playtech
Unde se vorbește limba română în afara României? Ţările în care te simţi ca acasă
Digi FM
Fostul iubit al Cristinei Cioran, tatăl copiilor ei, condamnat la închisoare cu executare. Alex...
Digi Sport
Mitriță n-a jucat deloc cu Cipru și a postat doar două cuvinte, înainte să plece din România
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Gwyneth Paltrow și Brad Falchuk, despre greșeala din primul an de căsnicie: „Dacă m-aș putea întoarce în...
Adevarul
Primul fruct proaspăt certificat ca sănătos de Uniunea Europeană. Care este porția zilnică recomandată
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimentează vineri cardul
Digi FM
Ruben Neves, revoltat după ce o revistă portugheză a sugerat o legătură romantică cu văduva lui Diogo Jota...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
La sfârșitul lui august apăreau de mână, acum au rupt logodna. Nina Dobrev și Shaun White s-au despărțit după...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea