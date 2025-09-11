Un muncitor a fost rănit în Dâmbovița, după ce un mal de pământ s-a surpat peste el. Poliţia anunţă că a deschis dosar penal

Un accident de muncă s-a produs joi, într-o comună din judeţul Dâmboviţa, unde un mal de pământ s-a surpat peste un bărbat care lucra la o reţea de canalizare. Poliţia anunţă că a deschis dosar penal şi face cercetări pentru vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi securitate în muncă.

Evenimentul a avut loc joi, în comuna Vulcana-Băi din judeţul Dâmboviţa.

„Cu ocazia deplasării poliţiştilor la faţa locului, s-a constatat faptul că un bărbat, de 49 de ani, în calitate de angajat al unei firme, în timp ce ar fi efectuat lucrări specifice pentru racordarea comunei la sistemul de canalizare, ar fi coborât într-o groapă aflată pe marginea părţii carosabile, moment în care ar fi fost surprins de malurile de pământ ce s-ar fi surpat”, au transmis oficialii Poliţiei judeţene Dâmboviţa, citați de News.ro.

Muncitorul a fost rănit și a fost dus la spital.

În urma accidentului, poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi securitate în muncă, cercetările continuând pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc accidentul de muncă.

Editor : M.B.