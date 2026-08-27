Un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea

Populaţia din zonele de nord şi est ale judeţului Tulcea a primit, joi dimineaţa, un nou mesaj RO-Alert de avertizare cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente din acestea, pe fondul războiului din Ucraina.



În mesaj, autorităţile îndeamnă populaţia să îşi păstreze calmul şi să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute.

„În jurul orei 06:54 IGSU a emis un mesaj Ro-Alert pentru zona de nord şi est a judeţului Tulcea”, conform reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

Şi miercuri seară autorităţile au emis mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, populaţia fiind avertizată privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi fiind sfătuită să se adăpostească.

Ministerul Apărării a precizat că a fost detectată o ţintă aeriană la nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România, astfel că un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forţelor Aeriene Române a fost ridicat pentru a monitoriza situaţia. Alerta aeriană a încetat la ora 00:00. Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

De la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-Alert transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023 - 2025.

Editor : Ș.R.