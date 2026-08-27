Live TV

Un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea

Data actualizării: Data publicării:
mesaj-ro-alert-dsu
Mesaj RO-ALERT. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: DSU
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Populaţia din zonele de nord şi est ale judeţului Tulcea a primit, joi dimineaţa, un nou mesaj RO-Alert de avertizare cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente din acestea, pe fondul războiului din Ucraina.

În mesaj, autorităţile îndeamnă populaţia să îşi păstreze calmul şi să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute.

„În jurul orei 06:54 IGSU a emis un mesaj Ro-Alert pentru zona de nord şi est a judeţului Tulcea”, conform reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

Şi miercuri seară autorităţile au emis mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, populaţia fiind avertizată privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi fiind sfătuită să se adăpostească.

Ministerul Apărării a precizat că a fost detectată o ţintă aeriană la nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România, astfel că un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forţelor Aeriene Române a fost ridicat pentru a monitoriza situaţia. Alerta aeriană a încetat la ora 00:00. Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

De la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-Alert transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023 - 2025.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Steag China
1
China îşi îndeamnă cetăţenii să plece „cât mai repede” din Eswatini, singurul stat...
liliana ruse
2
Jurnalista Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Ilie Bolojan privind citostaticele...
baba rusia
3
O pensionară de 70 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că a...
bancnote de 100 de lei
4
Om de afaceri trimis în judecată după ce nu a plătit timp de doi ani contribuţiile la...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
5
Beijingul avertizează Washingtonul: „Vom lua toate măsurile necesare” dacă sancțiunile...
Nu se mai ascund! Au apărut împreună și lumea ”a luat-o razna”: ”Cuplul anului”
Digi Sport
Nu se mai ascund! Au apărut împreună și lumea ”a luat-o razna”: ”Cuplul anului”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1105994868
John Ratcliffe, șeful CIA, a mers la Moscova pentru a descuraja Rusia să atace NATO (presă)
Political relationship between European Union and russia. National flags on cracked concrete background
Atacurile hibride tot mai intense ale Rusiei pun Europa într-o dilemă dificilă. „Răspunsurile au fost reactive și defensive”
kirilo budanov
Numele lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, apare în înregistrări legate de cel mai recent dosar de corupție (presă)
IAR-330 Puma military helicopter of the Romanian Air Forces in flight.
Un nou mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea. MApN: O țintă aeriană, detectată în apropierea frontierei
mesaj ro-alert
O ţintă aeriană a fost detectată la 8 km de frontiera cu România. MApN: Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian național
Recomandările redacţiei
Donald Trump And Linda McMahon Attend Education Event At White House - 24 Aug 2026
Era capitulării în fața lui Donald Trump ar putea începe să se...
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan anunță eșecul negocierilor pe legea salarizării...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Grindeanu și Bolojan se ceartă de la legea salarizării: „Guvernul...
QINGDAO, CHINA - AUGUST 18: Robotic arms work on the assembly line of vehicles at a workshop of FAW-Volkswagen on August
Revoluția tăcută a roboților din China. Mașinile care lucrează fără...
Ultimele știri
Cele mai avansate modele AI au scăpat de sub control și s-au întors împotriva propriei companii, OpenAI. „Un comportament neprevăzut”
Orașul care transformă resturile alimentare în curent electric. Deșeurile organice sunt colectate direct din piețe. „Devin o resursă”
Goana după rechizite a început mai devreme anul acesta. Cum se explică graba părinților și cât cântăresc preferințele copiilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
“Am fost la 50 de interviuri și tot nu m-au angajat. Sunt prea atrăgătoare”. Vrea să fie bonă, dar felul în...
Cancan
Ea este Victoria, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, care a murit la 22 de ani
Fanatik.ro
Revin pe stadionul unde au făcut spectacol pentru România! Doi titulari ai lui Coelho, amintiri speciale...
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
Cum ar putea să dea lovitura Universitatea Craiova! De ce oltenii nu trebuie să se supere dacă ajung în...
Adevărul
Fostul emisar special al SUA pentru Ucraina îl compară pe Putin cu Hitler: „Îngrijorarea mea: vom ajunge la...
Playtech
Cum poate afla ANAF că ai cheltuit mai mult decât ai declarat. Achizițiile care pot ridica semne de întrebare
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză uriașă: s-a mutat în țara în care riscă pedeapsa cu moartea și ce a urmat a lăsat pe toată lumea...
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Dolly Parton, dincolo de muzică. 7 roluri memorabile care au transformat-o într-o adevărată vedetă de cinema
Adevarul
Soarta tragică a câinilor soților Ceaușescu, după moartea cuplului: În timpul fostului regim erau hrăniți cu...
Newsweek
Pensie surpriză pentru cei cu 25 de ani vechime! Cum se stabilește suma primită lunar de pensionari
Digi FM
Dolly Parton, al patrulea dintre cei 12 copii ai unei familii sărace. A cântat mai întâi găinilor în faţa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât trebuie să stai, de fapt, la soare? Medicii explică de câtă lumină solară avem nevoie pentru sănătate...
Digi Animal World
Câinele tău se teme de aspirator? Greșeala pe care o fac mulți stăpâni și care îi poate accentua frica
Film Now
Valetul nesuferit din "Singur acasă" a murit. Cum a descoperit acum 14 ani că a făcut un AVC care l-a țintuit...
UTV
Andrei Bordeianu a ajuns la spital după un accident cu motocicleta. Care este starea influencerului