O persoană a fost rănită după ce podul de la Luțca de peste Siret, din județul Neamț s-a prăbușit. Pe construcția reabilitată în noiembrie 2021 traversau în momentul prăbușirii un camion și o autoutilitară.

Iacob Gheorghe, primarul comunei Sagna, județul Neamț: „Este un pod reabilitat, redeschis în toamnă. Podul este de construcție specifică. Este un pod hobanat pe cabluri, are 216 metri lungime. Nu au fost probleme după inaugurare. Presa locală și toți își dau doar cu părerea. S-au făcut teste de greutate până s-a dat drumul la pod. Au fost urcate pe pod opt autocamioane, opt ori patru, cu timp de așteptare. Eu nu am fost la recepția podului, că nu am calitatea să fac așa ceva, dar cei de specialitate din Inspectoratul de Stat în Construcții, din CJ, specialiștii de resort vă vor da mai multe detalii. S-au făcut măsurători să vadă greutatea podului, cât s-a lăsat. Au fost ore întregi de măsurători. Legătura între cele două localități (Sagna și Luțca - n.red.) este asigurată cu toate celelalte cinci comune, de DJ 207D".

Irina Pop, purtător de cuvânt ISU Neamț: „Am fost solicitați în această după-amiază prin apel la 112 să intervenim la un accident ce s-a produs în comuna Sagna. Am fost înștiințați de faptul că o parte din podul ce face legătura între localitățile Sagna și Luțca s-a prăbușit. Pe pod în momentul producerii evenimentului se aflau un autocamion încărcat cu balastru și o autoutilitară.

În urma evenimentului, a rezultat o victimă, un bărbat de 56 de ani ce a fost scos din interiorul autocamionului de către participanții la trafic. Acesta a fost preluat de echipajele medicale pentru îngrijiri medicale. Ulterior a fost preluat de echipajul SMURD de terapie intensivă pentru a fi transportat la o unitate spitalicească din municipiul Roman în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. Persoana este în stare conștientă. Nu sunt alte victime”.

Prefectul județului Neamț, Adrian Niță: „Din primele evaluări, două autovehicule, un autocamion care transporta niște nisip și încă un autovehicul frigorific ar fi suferit în urma acestui accident. Cei doi șoferi sunt deocamdată bine. Unul este speriat, celălalt a fost predat echipajului de la ambulanță. Verificăm dacă mai sunt și alte autoturisme care au suferit în urma acestei tragedii.

Din câte știu, podul a fost proaspăt reabilitat. Nu știu dacă a fost finalizată lucrarea. Trebuie să cerem detalii și ulterior să le comunicăm.

Consiliul Județean este autoritatea responsabilă de administrare.

Șoferului rănit i se acordă ajutor medical, nu pare să fie ceva grav”.

Potrivit Roman TV, podul de la Luțca a intrat în august 2020 în reparații capitale, după 30 de ani de exploatare.

În noiembrie 2021 podul s-a redeschis.

La acea vreme, președintele Consiliul Județean Neamț, Ionel Arsene, promitea că „zeci de ani, , podul de la Luțca nu va mai reprezenta vreo problemă pentru participanții la trafic”.

Potrivit publicației locale, podul avea probleme de structură.

