Un polițist a fost bătut și amenințat cu moartea în județul Vâlcea. Agresorul a fost reținut

Un polițist a fost bătut și amenințat cu moartea în timp ce se afla la o intervenție în județul Vâlcea. Agresorul a fost reținut.

Incidentul a avut loc în orașul Berbești din județul Vâlcea. Agresorul, un bărbat în vârstă de 40 de ani, asculta muzică, la un volum ridicat, în fața unor magazine, iar un polițist i-a atras atenția să oprească muzica.

Bărbatul a devenit agresiv, l-a lovit pe polițist de mai multe ori și l-a amenințat cu moartea. El a fost inițial reținut pentru 24 de ore, însă magistrații Judecătoriei din Horezu au luat decizia să îl aresteze pe o perioadă de 30 de zile.

Cu o zi înainte să comită această faptă, bărbatul lovise un alt localnic din orașul Berbești. Atunci a fost reținut pentru 24 de ore, însă s-a luat decizia să fie pus sub control judiciar. Anul trecut a fost eliberat din penitenciar, unde fusese condamnat tot pentru fapte de violență gravă.

Editor : A.C.