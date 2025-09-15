Live TV

Un poliţist a fost dat în judecată de IPJ Caraş-Severin ca să plătească mașina de poliție cu care s-a răsturnat într-un pârâu

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

Un poliţist din oraşul Oţelu Roşu a fost dat în judecată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin pentru recuperarea pagubelelor materiale provocate la o mașină de poliție cu care s-a răsturnat în albia unui pârâu, în timpul unei misiuni. Poliţiştul a intrat cu maşina pe un drum forestier neasfaltat şi interzis circulaţiei publice.

Incidentul a avut loc în vara anului 2023, când poliţiştii din Oţelu Roşu au fost sesizaţi că o persoană care pare abătută şi care ţine o frânghie în mână se îndreaptă spre o pădure.

„La data de 03.06.2023, în jurul orei 23.10, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Oţelu Roşu au fost sesizaţi telefonic de către un bărbat din localitate despre faptul că o persoană în vârstă, ce părea abătută şi ţinând în mână o frânghie, se deplasa către pădure pe strada Valea Ohăbii. Un echipaj de poliţie a plecat pe drumul forestier, iar la un moment dat s-a împotmolit în nămol, ca urmare, au solicitat sprijin, iar un al doilea echipaj s-a deplasat la faţa locului cu o autospecială Dacia Duster, a preluat primul echipaj şi au continuat deplasarea către zona în care fusese blocată prima autospecială”, arată IPJ Caraş-Severin, citat de News.ro.

Drumul forestier era prevăzut cu o barieră metalică la intrare, semnalizând restricţionarea accesului public, însă agentul de poliţie care conducea a pătruns pe acel drum, deşi era neasfaltat şi interzis circulaţiei.

 

„Pe fondul condiţiilor meteo nefavorabile şi al drumului forestier îngust, malul pârâului Valea Ohăbii s-a surpat, iar autospeciala Dacia Duster s-a răsturnat căzând în albia unui pârâu”, arată inspectoratul.

Conducătorul auto şi cei trei pasageri nu au fost răniţi, însă autospeciala Dacia Duster a fost avariată, costul reparaţiilor autospecialei fiind evaluat la peste 65.000 de lei.

IPJ Caraş-Severin l-a dat în judecată pe poliţistul aflat la volan, pentru recuperarea pagubei.

„Având în vedere că în 07.02.2023, în Monitorul Oficial al României a fost publicată decizia CCR nr. 649 din 15.12.2022, conform căreia angajatorul nu poate obliga angajatul prin propria decizie să plătească despăgubirile pentru pagubele produse, iar dacă nu există consens între aceştia cu privire la existenţa pagubei, angajatorul trebuie să apeleze la instanţa judecătorească, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin a acţionat în instanţă agentul de poliţie care a condus autospeciala”, a mai transmis IPJ Caraş-Severin.

Editor : M.B.

