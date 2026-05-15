Un polițist a fost găsit împușcat în cap pe bancheta din spate a mașinii de serviciu, în Galați. Autoritățile fac verificări

Foto care are un caracter ilustrativ. Getty Images

Un ofițer din cadrul Serviciului Investigații Criminale – Biroul Supravegheri Judiciare al IPJ Galați a fost găsit vineri dimineață împușcat în cap, pe bancheta din spate a unei autospeciale de serviciu, în zona localității Gârboavele, județul Galați.

Ofițerul a părăsit unitatea joi seară, cu autospeciala de serviciu și armamentul din dotare, precizând că urmează să verifice un arestat la domiciliu, potrivit News.ro.

Joi dimineață, conducerea Serviciului Investigații Criminale a anunțat conducerea IPJ Galați că ofițerul nu s-a prezentat la serviciu și nu mai putea fi contactat.

Acesta a fost căutat la domiciliu și în alte locații, însă fără rezultat.

În baza unui mandat de supraveghere tehnică obținut prin intermediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, verificările au fost extinse, iar autospeciala de serviciu a fost localizată în Pădurea Gârboavele.

În interiorul vehiculului, cu ușile asigurate, a fost găsit ofițerul împușcat în cap, fără semne vitale.

La fața locului a fost solicitat un echipaj SMURD.

Vineri dimineață, ofițerul a trimis mesaje către mama sa și către soția sa, de care era separat.

Verificările preliminare au indicat existența unui conflict în relația de concubinaj a ofițerului, cei doi parteneri agresându-se reciproc în cursul anului 2026, context în care a fost întocmit un dosar penal pentru violență în familie.

