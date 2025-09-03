Un polițist care dirija traficul a fost lovit cu mașina de un șofer care n-a respectat semnalele agentului, la Eforie Nord. În urma incidentului, șoferul a rămas fără permis, a fost amendat și s-a ales cu dosar penal pentru vătămare din culpă.

Evenimentul s-a petrecut pe DN39, în Eforie Nord. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum polițistul îi face semn șoferului să meargă spre dreapta, dar acesta înaintează și astfel polițistul este lovit în dreptul picioarelor.

Șoferul a declarat că nu a înțeles indicațiile polițistului și de aceea a înaintat cu mașina. Conducătorul auto a sunat și la 112, acuzând că polițistul se află sub influența băuturilor alcoolice.

La locul incidentului a mai ajuns încă un ofițer. Astfel, atât șoferul cât și agentul de poliție au fost testați cu aparatul etilotest și rezultatele au fost negative.

Șoferul s-a ales cu suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile, i s-a întocmit dosar penal pentru vătămare din culpă și va fi sancționat și pentru apelarea nejustificată a numărului de urgență 112.

Editor : C.S.