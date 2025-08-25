Live TV

Un polițist din Tulcea a fost lovit în cap în timpul unei intervenții. Agresorul a fost arestat preventiv

polițist și uniforma de polițist
Foto cu caracter ilustrativ: Inquam Photos / Octav Ganea

Un poliţişt din judeţul Tulcea, care fusese chemat să calmeze doi bărbaţi care aveau un conflict în Babadag, a fost lovit în cap de unul dintre scandalagii, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Agresorul, în vârstă de 39 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Tulcea au anunţat, luni, că, la sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că în oraşul Babadag are loc un conflict între mai multe persoane.

„Poliţiştii ajunşi la faţa locului au constatat faptul că se desfăşoară un conflict spontan între doi bărbaţi, unul dintre aceştia lovindu-l la un moment dat pe unul dintre poliţişti cu un obiect contondent în zona capului. În urma evenimentului a rezultat rănirea poliţistului, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, fiind conştient şi cooperant”, au afirmat poliţiştii, citați de News.ro. 
 
Agresorul poliţistului, în vârstă de 39 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru ultraj.

