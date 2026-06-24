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Un român a fost arestat în Spania chiar când se pregătea să se întoarcă în țară cu 139 de telefoane furate la un festival

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Foto Getty Images
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Poliția spaniolă a arestat un român acuzat că ar fi furat 139 de telefoane, în valoare totală de 150.000 de euro. Cele mai multe ar fi fost furate la festivalul Primavera Sound, care a avut loc la începutul acestei luni în Barcelona.

Arestarea a avut loc chiar în momentul în care hoțul se afla la autogara Barcelona Nord, cea mai importantă din capitala catalană, pe punctul de a lua un autobuz spre România, relatează publicația locală elcaso.net.

Bărbatul arestat este un tânăr în vârstă de 25 de ani, fără cazier judiciar în Spania, care acționa pe post de „catâr”, ceea ce în argoul poliției spaniole înseamnă o persoană pe care grupurile criminale o plătesc pentru a transporta obiecte furate dintr-un oraș în altul.

Polițiștii spun că au văzut un bărbat cu o atitudine suspectă în autogara Barcelona Nord. Când a văzut forțele de ordine, românul a devenit nervos și a încercat să le evite. În cele din urmă, polițiștii l-au oprit și i-au cerut actele.

Când i-au percheziționat bagajele, au descoperit că bărbatul avea asupra lui 139 de telefoane mobile, majoritatea iPhone-uri. Valoarea totală a telefoanelor este de 150.000 de euro, motiv pentru care hoțul a fost arestat și acuzat de furt calificat și tăinuire. Polițiștii au confirmat că românul se afla în autogară pentru că urma să ia un autocar spre România.

În urma anchetei a rezultat că majoritatea telefoanelor au fost furate în timpul festivalului Primavera Sound din Barcelona, care a avut loc între 3 și 5 iunie.

Editor : M.B.

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