Un senator ales pe listele SOS este acuzat că a furat un rucsac în care erau 1.500 de lei și o tabletă

Senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe, ales pe listele SOS, este bănuit că a luat intenționat ghiozdanul unui bărbat, dintr-un hotel din Piatra Neamț și a plecat cu el. În timp ce polițiștii fac cercetări pentru furt, parlamentarul spune că a luat bunul altcuiva din greșeală.

Polițiștii au fost sesizați chiar de bărbatul care și-a uitat rucsacul la hotel. Polițiștii au mers acolo și s-au uitat pe camerele de supraveghere. Atunci au observat că ghiozdanul a fost luat de către senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe. Oamenii legii au găsit în portbagajul mașinii parlamentarului rucsasul, în care era o tabletă și suma de 1.500 lei. Senatorul le-a spus polițiștilor că a luat ghiozdanul din greșeală.

Polițiștii din Piatra Neamț au deschis un dosar penal pentru furt pe care-l vor declina către Parchetul General, dată fiind calitatea pe care o are, de parlamentar.

Daniel-Paul-Romeo Gheorghe este la primul său mandat şi a fost ales senator în urma alegerilor din 2024, atunci când a candidat pe listele S.O.S. România. În ianuarie, a demisionat din partidul condus de Diana Șoșoacă iar acum este senator neafiliat.

În iunie, Paul Gheorghe a anunţat că s-a afiliat la grupul parlamentar PSD. În prezent, potrivit postărilor sale de pe Facebook, el face parte din Partidul Dreptate și Frăție.

Digi24 i-a cerut parlamentarului un punct de vedere cu privire la dosarul penal, însă nu a răspuns la momentul publicării acestei știri.

