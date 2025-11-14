Live TV

Un senator ales pe listele SOS este acuzat că a furat un rucsac în care erau 1.500 de lei și o tabletă

Data publicării:
paul gheorghe
Foto: Paul Gheorghe/ Facebook

Senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe, ales pe listele SOS, este bănuit că a luat intenționat ghiozdanul unui bărbat, dintr-un hotel din Piatra Neamț și a plecat cu el. În timp ce polițiștii fac cercetări pentru furt, parlamentarul spune că a luat bunul altcuiva din greșeală.

Polițiștii au fost sesizați chiar de bărbatul care și-a uitat rucsacul la hotel. Polițiștii au mers acolo și s-au uitat pe camerele de supraveghere. Atunci au observat că ghiozdanul a fost luat de către senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe. Oamenii legii au găsit în portbagajul mașinii parlamentarului rucsasul, în care era o tabletă și suma de 1.500 lei. Senatorul le-a spus polițiștilor că a luat ghiozdanul din greșeală. 

Polițiștii din Piatra Neamț au deschis un dosar penal pentru furt pe care-l vor declina către Parchetul General, dată fiind calitatea pe care o are, de parlamentar. 

Daniel-Paul-Romeo Gheorghe este la primul său mandat şi a fost ales senator în urma alegerilor din 2024, atunci când a candidat pe listele S.O.S. România. În ianuarie, a demisionat din partidul condus de Diana Șoșoacă iar acum este senator neafiliat. 

În iunie, Paul Gheorghe a anunţat că s-a afiliat la grupul parlamentar PSD. În prezent, potrivit postărilor sale de pe Facebook, el face parte din Partidul Dreptate și Frăție. 

Digi24 i-a cerut parlamentarului un punct de vedere cu privire la dosarul penal, însă nu a răspuns la momentul publicării acestei știri. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
misu la liceu
1
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
tata-fetita-cabinet stomatologic
2
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
3
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
cismigiu parc soare meteo toamna apus
4
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade. Prognoza anunțată de...
maneliști căcați
5
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o...
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
clinica fetita moarta dentist
Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de...
Resturile dronei rusesti cazute in zona Grindu
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE, după ce o...
avion f-35 in zbor
Descurajarea Rusiei în Europa. Scenariul formulat de un fost...
protest - iccj- noiembrie 2025
Demonstrație în fața ÎCCJ, împotriva Liei Savonea: „Vrem justiția...
Ultimele știri
Înapoi la practicile din Era Sovietică: Rusia intenționează să mute populația din Ucraina ocupată în Siberia
Polonia ar putea achiziţiona submarine suedeze produse de Saab. Programul este susținut și de premierul Keir Starmer
EVERGENT Investments propune acționarilor un dividend de 0,135 lei/acțiune
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
trotinete
Un oraș din România interzice trotinetele electrice de închiriat, după moartea unui băiat de 15 ani. Anunțul făcut de primar
accident trotineta electrica
Un adolescent de 15 ani din Piatra-Neamț a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică
Parlamentari din Ucraina și România
Președintele Radei Supreme din Ucraina se așteaptă ca parlamentarii români să joace un rol activ în sprijinirea Kievului
utilaj scoate busteni adusi de viitura din lacul zvorul muntelui
Au început lucrările de curăţare a lacului Izvorul Muntelui de sutele de tone de deşeuri aduse de viituri
Incendiu în secția ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț
Dosarul tragediei din secția ATI Piatra Neamț a ajuns în instanță după 5 ani. Incendiu provocat de o lumânare aprinsă, zece victime
Partenerii noștri
Pe Roz
Energia trigonului Lună–Uranus lovește puternic. Cele trei zodii care vor avea parte de surprize majore
Cancan
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
Fanatik.ro
La 64 de ani, Nadia Comăneci a făcut anunțul despre căsnicia ei de 29 de ani: ”Va fi un an plin de sărbători”
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Dinamo, pe scenă la Vocea României! Eva Nicolescu a debutat cu Ştefan Ştiucă: “A cântat cu noi fără repetiţie”
Adevărul
„Mi-e frică să spun că sunt judecător”. Discuție aprinsă după declarațiile lui Nicușor Dan despre justiție
Playtech
TABEL La ce vârstă se pot pensiona persoanele cu handicap, în funcție de gradul de dizabilitate
Digi FM
Dolly Parton, la câteva luni după ce a rămas văduvă: "Fără Carl, eu n-aș mai fi aici". Și-a cunoscut soțul...
Digi Sport
"Sunt o rușine!" Gennaro Gattuso nu s-a abținut deloc, după scenele cum rar se văd de la Chișinău
Pro FM
Cardi B a născut al patrulea copil, primul cu noul iubit: "Să o iei de la capăt nu e ușor, dar a meritat"
Film Now
Glen Powell a dezvăluit porecla secretă a lui Tom Cruise: „Toți oamenii din viața reală îi spun așa!”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici...
Newsweek
Cumulul pensiei cu salariul, interzis. Care pensionari pierd 85% din pensie dacă muncesc în continuare?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Sylvester Stallone, la un pas de moarte pe platourile de filmare. Actorul dezvăluie cele mai periculoase două...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA