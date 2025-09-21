Un șofer băut a lovit cu maşina un refugiu de tramvai din București, apoi a intrat într-un stâlp de iluminat şi într-un gard

Un bărbat de 33 de ani a fost transportat la spital, duminică dimineaţă, după ce a lovit cu maşina un refugiu de tramvai de pe şoseaua Chitilei din Sectorul 6 al Capitalei, după care autovehiculul a fost proiectat într-un stâlp de iluminat şi într-un gard. Şoferul avea o concentraţie de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Accidentul a avut loc, duminică dimineaţă, pe şoseaua Chitilei din Sectorul 6.

„Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 33 de ani a condus un autovehicul pe şos. Chitilei dinspre bd. Bucureştii Noi către DNCB, iar în dreptul imobilului cu numărul 136 a lovit refugiul de tramvai, fiind proiectat într-un stâlp de iluminat şi în gardul unei unităţi comerciale”, arată Brigada Rutieră, citată de News.ro.

În urma accidentului, şoferul a fost rănit, fiind transportat la spital pentru îngrijiri.

El a fost testat cu aparatura din dotare, rezultatul indicat fiind 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea concretă a mecanismului de producere a accidentului de circulaţie.

