Un şofer băut care a lovit o maşină, în Constanța, şi care circula haotic a fost oprit de doi poliţişti aflaţi în timpul liber

Un şofer care a lovit o maşină aflată în trafic pe o stradă din municipiul Constanţa, iar apoi a continuat deplasarea, circulând haotic de pe o bandă pe alta, a fost oprit de doi poliţişti aflaţi în timpul liber, soţ şi soţie. Conducătorul auto avea o concentraţie de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind dus la spital pentru recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, miercuri seara, despre producerea unui eveniment rutier pe strada Soveja, din municipiul Constanţa.

„Din primele cercetări efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că un bărbat, de 66 de ani, a condus un autoturism, pe strada Soveja şi ar fi acroşat un alt autoturism, care se afla în mers. După impact bărbatul şi-a continuat deplasarea, circulând haotic de pe o bandă pe alta, fiind oprit la scurt timp de către doi poliţişti, care se aflau în timpul liber şi care au văzut cele întâmplate", au afirmat poliţiştii citați de News.ro.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.

El a fost condus la spital, pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru conducere sub influenţa alcoolului.

Cei doi poliţişti care au intervenit pentru oprirea şoferului sunt soţ şi soţie.

Editor : M.B.