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Un șofer băut din Vâlcea a lovit trei mașini și a rănit trei pietoni

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masina de politie
Foto: Poliția Română
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Trei pietoni, între care un minor, au fost răniţi, sâmbătă seara, în urma unui accident produs pe o stradă din localitatea vâlceană Budeşti, după ce o maşină, al cărui şofer ar fi fost sub influenţa băuturilor alcoolice, a lovit trei autoturisme staţionate.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vâlcea a informat că poliţiştii Biroului Rutier Râmnicu Vâlcea au fost solicitaţi să intervină, sâmbătă seara, la un accident rutier produs pe strada Satul Nou din localitatea Budeşti.

„Din verificările efectuate la faţa locului s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din localitatea Câineni, în timp ce conducea un autoturism, ar fi intrat în coliziune cu trei autoturisme staţionate. În urma impactului, două persoane şi un minor, aflaţi în calitate de pietoni, au fost răniţi şi transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale", a transmis IPJ Vâlcea, citat de Agerpres.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o concentraţie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat, a precizat sursa citată.

Şoferul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii Biroului Rutier continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor şi cauzelor producerii accidentului rutier, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun, a mai transmis IPJ Vâlcea.

Editor : M.B.

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