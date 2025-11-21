Un șofer băut a lovit trei mașini parcate lângă Curtea de Apel București și a fost oprit de jandarmii care patrulau în zonă. Testat cu aparatul etilotest, tânărul avea 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar potrivit unor surse din anchetă, acesta ar fi consumat și cocaină.

Potrivit primelor informații, șoferul ar fi făcut mai multe manevre în parcare și a lovit trei autoturisme staționate. Jandarmii aflați în apropiere l-au oprit, deoarece acesta încerca să plece și l-au dus apoi în duba Jandarmeriei, în așteptarea unui echipaj al Brigăzii Rutiere.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. Surse din anchetă susțin că raportul preliminar arată că ar fi consumat și cocaină, însă confirmarea va veni după rezultatele probelor biologice.

Șoferul a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea de probe de sânge, care vor stabili dacă a condus sub influența drogurilor. Poliția a deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, iar cercetările continuă.

