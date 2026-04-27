Un șofer de autobuz a fost amenințat cu pistolul în trafic pe o stradă din București. Tânăr de 26 de ani, reținut de polițiști

Un şofer de 26 de ani, care a blocat în trafic un autobuz cu călători, a lovit cu pumnul în geamul acestuia şi l-ar fi ameninţat cu o armă pe şoferul maşinii, a fost reţinut de către poliţiştii bucureşteni şi ulterior plasat în arest la domiciliu. Incidentul a avut loc sâmbătă seară, pe o stradă din sectorul 1 al Capitalei, din cauza unui conflict spontan în trafic.

Poliţia Capitalei informează, luni, că la data de 25 aprilie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 4 Poliţie au prins în flagrant delict şi au reţinut un bărbat, în vârstă de 26 de ani, cercetat într-un dosar penal de ameninţare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

În fapt, sâmbătă seară, în jurul orei 19.00, Secţia 4 Poliţie a fost sesizată că într-o zonă din Sectorul 1 şoferul unui autobuz ar fi fost ameninţat în trafic cu o armă de către un alt conducător auto.

Echipajul de poliţie care s-a deplasat la faţa locului a constatat că aspectele sesizate se confirmă.

„Astfel, prioritare fiind siguranţa şi protejarea cetăţenilor, precum şi a unei posibile victime, poliţiştii au demarat de urgenţă activităţile specifice, iar la scurt timp a fost depistat, în proximitatea unui imobil, un bărbat, în vârstă de 26 de ani, bănuit de comiterea faptei. De asemenea, în zonă, se afla şi autoturismul pe care l-ar fi condus”, precizează sursa citată.

Poliţiştii au făcut verificări, iar în curtea unui imobil din apropiere a fost găsit un pistol, pe care bărbatul l-ar fi aruncat imediat după comiterea faptei, menţionează sursa citată.

„Ulterior, în urma unui control asupra autoturismului bănuitului, au fost identiticate mai multe accesorii specifice, toate acestea, împreună cu arma respectivă, fiind ridicate de către poliţişti, în vederea continuării cercetărilor. Bărbatul de 26 de ani a fost condus la sediul subunităţii, pentru audieri”, precizează poliţiştii.

Din probele administrate a reieşit că, la data menţionată, în jurul orei 19.00, în timp ce bănuitul conducea autoturismul, la o intersecţie din Sectorul 1, pe fondul unui conflict spontan în trafic, cu şoferul unui autobuz, generat de o manevră neregulamentară, bărbatul ar fi blocat deplasarea acestuia, apoi ar fi coborât din maşină, s-ar fi deplasat către autobuz şi ar fi manifestat un comportament agresiv, lovind cu pumnul în geam şi ameninţându-l pe şofer.

„În acest context, bănuitul ar fi scos un pistol, pe care l-ar fi expus, în scop de intimidare, acţiuni desfăşurate în mod public. Astfel, ar fi generat o stare de temere, atât pentru persoana vătămată, cât şi pentru călătorii şi cetăţenii din proximitate”, precizează aceeaşi sursă.

În baza probelor, suspectul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior, a fost plasat în arest la domiciliu.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 4 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru ameninţare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

