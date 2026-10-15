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Video Un șofer de autobuz din Suceava a urcat băut la volan și a distrus 5 mașini, un stâlp și ghereta paznicului autobazei

Data publicării:
autobuz accident suceavva
Sursa: captură video
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Un șofer de autobuz din Suceava a fost reținut după ce a urcat băut la volan și a distrus 5 mașini parcate, un stâlp și ghereta paznicului de la poarta autobazei. Bărbatul a mai fost prins băut la volan. Însă atunci când a fost concediat, un judecător a decis reangajarea lui la societatea de transport public.

- O bubuitură. A venit și a împins-o. A intrat în ea... și gardul e împins în interior.

Scenele s-au petrecut în cartierul Burdujeni din Suceava. Șoferul beat criță a pierdut controlul direcției în timp ce se retrăgea cu autobuzul de transport public la bază. Pe drum a lovit cinci mașini, un stâlp de electricitate și un gard, apoi a intrat în ghereta paznicului din parcare. Doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit.

- Bubuituri, noi am zis prima dată că e dronă. Când am văzut că pică cablurile alea, ne-am speriat îngrozitor. Șeful nostru cu 10 minute înainte a plecat de acolo, vă dați seama dacă îl prindea acolo...

- Fără gard, fără mașină și fără curent...

Șoferul nu a fost la prima abatere. A venit beat la serviciu de alte patru ori.

Gabriel Petruc, director TPL Suceava: Este vorba despre un șofer care a fost concediat tot pentru că a venit în stare de ebrietate, Tribunalul Suceava a menținut decizia, dar Curtea de Apel Suceava ne-a obligat să-l reangajăm și să-i plătim salariile restante. După ce a fost reangajat, a mai fost prins de două ori în stare de ebrietate.

Coleg: Inconștiență generală. Ar trebui anulat carnetul pe viață. Domnul care i-a dat undă verde, că el a mai avut o tentativă de asta cu alcool la volan, ar trebui întrebat acum. Putea să aibă doi-trei oameni care veneau pe aici și erau și ăia în mașină. Ce se putea întâmpla!

Polițiștii l-au testat pentru alcool, iar rezultatul a fost de 1,18 la mie în aerul expirat. Șoferul are acum dosar penal.

Editor : M.B.

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