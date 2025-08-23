Un șofer de ridesharing din Timișoara este acuzat de abuz sexual, după o cursă care s-a încheiat cu un accident de circulație. Acesta a intrat în mașina din fața lui, care a ricoșat într-un alt autoturism. Clienta bărbatului, care a fost și rănită în urma accidentului, povestește că șoferul era atent să îi facă avansuri și să o atingă pe picior.

Bărbatul de 32 de ani din Timișoara conducea o mașină pentru ridesharing și avea un client. La un moment dat, a intrat în coliziune cu o mașină din fața sa, pe care a proiectat-o în alt vehicul de pe stradă.

În urma coliziunii, tânăra de 19 ani, pasageră în autoturismul condus de șoferul de ridesharing, a fost rănită.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și au continuat cercetările, însă în urma audierilor, tânăra de 19 ani a declarat că ar fi fost atinsă pe picior de șoferul de ridesharing, care, în timp ce conducea, îi făcea avansuri.

Bărbatul în vârstă de 32 de ani este acuzat și de agresiune sexuală. După declarațiile tinerei în vârstă de 19 ani, acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Editor : A.C.