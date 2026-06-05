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Un șofer din București a încercat să mituiască un polițist de la Rutieră cu 2.000 de euro pentru a scăpa de dosar penal

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barbat la volan intinde euro mita
Foto: Guliver/Getty Images

Procurorii bucureşteni au pus sub acuzare pentru mită un şofer care a încercat să mituiască un agent de Poliţie Rutieră pentru ca acesta să nu deschidă dosar penal pe numele său. Când poliţistul a refuzat suma pe care şoferul i-a oferit-o iniţial, el a promis agentului că îi dă de zece ori mai mulţi bani.

Ancheta, care vizează un bărbat de 38 de ani, a demarat în ziua de 1 iunie, după ce, în jurul 8:30, el a fost oprit în trafic, pe motiv că a intrat pe culoarea roşie a semaforului electric, într-o intersecţie din sectorul 2 al Capitalei, potrivit News.ro.

„Inculpatul i-a înmânat poliţistului, împreună cu documentele autovehiculului, suma de 1.000 de lei, pentru ca acesta să nu efectueze verificările necesare şi să nu constate că avea dreptul de a conduce suspendat, ceea ce ar fi condus la întocmirea unui dosar penal. Poliţistul a refuzat, motiv pentru care inculpatul i-a promis remiterea suplimentară a sumei de 2.000 de euro în acelaşi scop", informează, vineri, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul, Bucureşti, care instrumentează acest dosar.

Poliţistul a refuzat banii, iar pe numele şoferului a fost deschis un dosar penal pentru dare de mită, el fiind plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Editor : M.B.

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