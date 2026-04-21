Un șofer din Dâmbovița a fost prins cu 200 km/oră pe un drum naţional. Nu a oprit la semnalele poliţiştilor şi nu avea ITP la maşină

Un tânăr de 20 de ani, care a fost depistat conducând pe drumul naţional DN 71 Bucureşti-Târgovişte cu peste 200 de km/oră, nu a oprit la semnalele poliţiştilor, ulterior constatându-se şi că nu avea ITP la maşină.

„La data de 21 aprilie a.c., în jurul orei 03:45, poliţiştii Serviciului Rutier au depistat un tânăr, de 20 de ani, din comuna Voineşti, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DN 71, în afara localităţii Sălcioara, fiind înregistrat de aparatul radar cu viteza de 208 km/h, pe un sector de drum cu limita maximă de 90 de km/h. Totodată, tânărul nu s-ar fi conformat semnalelor regulamentare de oprire ale poliţiştilor şi ar fi oprit luminile, pentru a nu fi observat de către aceştia", precizează IPJ Dâmboviţa, citat de Agerpres.

Poliţia mai informează că înmatricularea autoturismului ar fi fost suspendată, întrucât ar fi avut inspecţia tehnică periodică expirată.

Şoferul a fost amendat cu 7.897,5 lei, iar permisul de conducere i-a fost reţinut în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 150 de zile.

De asemenea, i-a fost retras şi certificatul de înmatriculare al vehiculului.

Poliţiştii dâmboviţeni le reamintesc conducătorilor auto faptul că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave.

