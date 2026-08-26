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Un stomatolog din Botoșani e acuzat că a raportat peste 1.000 de servicii fictive și a încasat peste 100.000 de lei din bugetul de stat

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control medic stomatolog
Foto cu caracter ilustrativ: Guliver/Getty Images
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Un medic stomatolog din Botoşani este acuzat că, timp de patru ani, a raportat peste o mie de servicii medicale fictive şi astfel a încasat nejustificat de la bugetul de stat peste 100.000 de lei, sumă destinată serviciilor medicale acordate elevilor. Poliţiştii au făcut trei percheziţii în acest dosar, iar stomatologul a fost reţinut pentru 24 de ore.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani au anunţat, miercuri, că poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au făcut trei percheziţii domiciliare la locuinţa şi la sediul profesional al unei persoane bănuite de comiterea infracţiunii de obţinere ilegală de fonduri în formă continuată. 

„În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că aceasta, în calitate de medic stomatolog, în perioada ianuarie 2020-iunie 2024, ar fi raportat peste 1.000 de servicii medicale fictive, încasând în mod nejustificat 112.000 din bugetul de stat, sumă destinată serviciilor medicale acordate elevilor”, au afirmat poliţiştii.

În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat mai multe dispozitive electronice şi înscrisuri.

Persoane bănuită de comiterea faptei, o femeie de 73 de ani, a fost dusă la sediul poliţiei, ulterior aceasta fiind reţinută pentru 24 de ore.

Editor : C.S.

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