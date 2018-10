Un tânăr ars în incendiul din Neamț, refuzat la un spital din București de un secretar de stat

Un tânăr de 29 de ani rănit grav într-o explozie care a avut loc miercuri în Piatra-Neamț nu a putut fi transportat la un spital de arși din București din cauza lipsei de locuri, potrivit managerului Spitalului Județean de Urgență din Piatra-Neamț, scrie g4media.ro.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ, aproximativ 30 de pompieri cu cinci autospeciale de stingere, două autoscări, un echipaj de descarcerare, trei echipaje SMURD şi patru ambulanţe ale Serviciului Judeţean s-au deplasat la blocul din Piatra Neamţ unde a avut loc explozia urmată de incendiu.

În urma exploziei şi a incendiului, un bărbat a fost grav rănit, el suferind arsuri pe jumătate din suprafaţa corpului. El va fi transferat la spitalul din Iaşi.

Managerul spitalului din Neamț spune că secretarul de stat Călin Alexandru, din Ministerul Sănătății, i-a spus că nu are locuri în spitale.

„Nu am avut nici un fel de loc la București în cele 3 clinici de referință: Floreasca, Spitalul de Arși și Bagdasar-Arseni. Personal am vorbit cu domnul Arafat, am vorbit și cu domnul ministru secretar de stat Călin Alexandru care ne-a spus <Descurcați-vă măcar 24 de ore, ca după să încercăm să găsim un loc la București>”.

În cele din urmă, tânărul ars pe 70% din corp va fi dus la un spital din Iași, cu o ambulanță.

De asemenea, o persoană s-a intoxicat cu fum, iar o alta a suferit un atac de panică, toate victimele fiind duse la Spitalul Judeţean pentru îngrijiri medicale.

În urma deflagraţiei şi a incendiului au fost distruse apartamentul unde s-a produs explozia, aflat la etajul al treilea, apartamentul de deasupra acestuia, acoperişul blocului. Totodată, alte 10-15 apartamente au fost afectate, având geamuri sparte sau crăpate.

În prezent pompierii, continuă cercetările pentru a stabili cauza producerii exploziei, dar fac şi o inventariere a pagubelor produse.

