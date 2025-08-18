Live TV

Un tânăr de 17 ani a smuls casa de marcat dintr-o brutărie din Bacău și a luat-o la fugă cu ea

Data publicării:
casa de marcat
Foto: Profimedia

Un minor în vârstă de 17 ani, din municipiul Bacău, a fost reţinut de poliţişti după ce a intrat într-o brutărie din oraş şi a smuls casa de marcat, după care a fugit, anunță IPJ Bacău.

„Poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Bacău au fost sesizaţi prin apel la 112, de către o femeie, de 53 de ani, angajată a unei societăţi comerciale din localitate, despre faptul că o persoană necunoscută ar fi intrat în incinta brutăriei şi ar fi smuls casa de marcat în care se aflau 400 de lei. În urma cercetărilor efectuate de poliţişti, a fost identificat un tânăr de 17 ani din Bacău care ar fi sustras casa de marcat din brutărie, cauzând un prejudiciu total de 1.000 de lei”, arată un comunicat al polițiștilor, citat de Agerpres.

În urma extinderii cercetărilor, poliţiştii au descoperit că tânărul ar fi furat, în aceeaşi zi, suma de 100 de lei din casa de marcat a altui magazin din municipiul Bacău.

Minorul a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat procurorului cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

