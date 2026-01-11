Live TV

Un tânăr de 18 ani a fost găsit mort în mansarda unui restaurant din Bistrița. Poliţiştii au deschis dosar penal

Un tânăr de 18 ani, din comuna Feldru, a fost găsit decedat, duminică, în mansarda unui restaurant din municipiul Bistriţa, poliţiştii deschizând un dosar penal pentru ucidere din culpă.

„La data de 11 ianuarie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Bistriţa au fost sesizaţi cu privire la faptul că un tânăr se află în stare de inconştienţă, într-un imobil din Bistriţa. La locul sesizării, după intervenţia echipelor medicale, a fost constatat decesul unui tânăr de 18 ani, din Feldru. Cu privire la cele constatate, poliţiştii au întocmit un dosar penal cu privire la infracţiunea de ucidere din culpă, urmând documentarea faptei, fiind totodată dispusă necropsia, în vederea determinării cauzei decesului", a transmis reprezentantul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, Paul Rodilă.

Oficialul IPJ Bistriţa-Năsăud a precizat, că tânărul a fost găsit într-un spaţiu de cazare amenajat la mansarda unui restaurant, potrivit Agerpres. 

A fost sesizat şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistriţa-Năsăud, pentru a se stabili dacă tânărul muncea cu forme legale la restaurantul unde a fost găsit mort. 

