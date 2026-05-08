Live TV

Un tânăr de 18 ani din Gorj a fost arestat după ce a intrat în casă peste fosta lui iubită şi a înjunghiat-o

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

Un tânăr de 18 ani din judeţul Gorj, elev de liceu, a fost arestat preventiv, vineri, după ce a intrat în casă, noaptea, peste fosta lui iubită şi a atacat-o cu un cuţit, provocându-i numeroase leziuni. Înaintea atacului, el o lovise pe fată şi la şcoală, nemulţumit că tânăra, care îi fusese iubită şi era colega lui de bancă, pusese punct relaţiei cu el.

Incidentul s-a petrecut într-o locuinţă din oraşul Tismana, judeţul Gorj, în noaptea de joi spre vineri.

„În noaptea de 7-8 mai a.c., ora 00:30, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Tismana au fost sesizaţi prin apelul 112, de o femeie de 34 de ani, din localitate, cu privire la faptul că un tânăr de 18 ani, din aceeaşi localitate, ar fi intrat în locuinţa sa şi ar fi agresat o tânără de 17 ani, cu un obiect tăietor-înţepător, provocându-i plăgi, la nivelul membrelor superioare şi inferioare, după care acesta s-a deplasat într-o direcţie necunoscută”, transmit reprezentanţii Poliţiei judeţene Gorj, citați de News.ro.

Poliţişti din cadrul Poliţiei Tismana, împreună cu colegi de la Serviciul de Investigaţii Criminale, luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi un tehnician din cadrul Serviciului Criminalistic, au început căutările, agresorul fiind găsit şi dus la Poliţie, la audieri.

Ancheta a arătat că anterior, în cursul zilei de joi, tânărul o agresase fizic pe fata de 17 ani, la şcoală, unde a lovit-o cu palma peste cap.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că cei doi sunt colegi de clasă, au fost colegi de bancă şi au avut o relaţie, iar băiatul a devenit agresiv după ce fata i-a spus că vrea să termine relaţia cu el.

Oficialii Poliţiei au precizat că, înainte de incidentele violente, poliţiştii nu au mai fost sesizaţi cu privire la alte fapte de acest gen comise de tânărul de 18 ani. Acesta a fost iniţial reţinut, vineri pe numele lui fiind emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
2
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
3
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
nicusor si fritz
4
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, mesaj comun după ce au fost la Cotroceni să discute cu...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier? Explicațiile unui fost...
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani
Digi Sport
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
girofar politie
Girofar pornit pentru nașterea unui copil. Povestea unei misiuni speciale pentru un echipaj de poliție din Galați
INSTANT_POTRA_PG_006_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv. Instanţa supremă i-a respins contestaţia la decizia Curţii de Apel București
politie
Un bărbat din Abrud a predat la poliţie o borsetă cu 21.700 de lei, găsită pe stradă
mirel idorasi politie garda forestiera
Scandal între actualul și fostul director al Gărzii Forestiere din București. Poliția i-a pus cătușe fostului șef al instituției
accident
Accident cu mașina de poliție în București: Momentul în care o autospecială ajunge în lucrările de pe linia de tramvai
Recomandările redacţiei
pucheanu psd
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș”...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Sorin Grindeanu atacă „moștenirea Bolojan”: „Au promis reformă. Au...
Dominic Fritz
Dominic Fritz exclude o fuziune între USR și PNL: „Suntem partide...
umbrele cu ploaie si vant
Meteorologii anunță din nou vreme mai rece decât de obicei. Zonele în...
Ultimele știri
Ciprian Ciucu anunță că a semnat „în sfârşit” contractul de punere în siguranţă a blocului afectat de explozia din Rahova
Reacția Marii Britanii la apelul Rusiei de evacuare a ambasadelor occidentale de la Kiev
Barajul Leșu din Bihor intră în etapa de reumplere după 12 ani. Ministerul Mediului anunță finalizarea acumulării Sălard
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un mire a aflat la nuntă, în fața invitaților, secretul ascuns de soție și de prietenele ei. Reacția lui...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Cartea „Super Steaua”, interzisă în Ghencea la sărbătoarea de pe 7 mai 2026. Reacția autorului Andrei Vochin
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Risc de pandemie de hantavirus? Medicii explică de ce nu trebuie să ne facem griji. „Astea sunt principiile...
Adevărul
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Eugenia Șerban, despre momentul în care fiul ei a început să consume droguri: "Nimeni nu ar fi știut acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Transferul lui Vlad Chiricheș, anunțat pe prima pagină!
Pro FM
Anghel Damian, sincer despre relația cu Theo Rose. Cum le răspunde celor care nu îi văd compatibili: „În...
Film Now
S-a iubit cu Sebastian Stan, acum e soția unui alt frumușel de la Hollywood. Alejandra s-a măritat după numai...
Adevarul
Ce a făcut Carol I înainte de a deveni rege al României și ce origine etnică avea de fapt
Newsweek
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
Digi FM
Grasu XXL, la Digi FM: „Femeile mă plac că sunt personaj, dar sunt urât, frate”. La ce film a plâns artistul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Salma Hayek, apariție magnetică la Veneția alături de fiicele sale. Eleganță în negru la o gală de lux în...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă