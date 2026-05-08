Un tânăr de 18 ani din Gorj a fost arestat după ce a intrat în casă peste fosta lui iubită şi a înjunghiat-o

Un tânăr de 18 ani din judeţul Gorj, elev de liceu, a fost arestat preventiv, vineri, după ce a intrat în casă, noaptea, peste fosta lui iubită şi a atacat-o cu un cuţit, provocându-i numeroase leziuni. Înaintea atacului, el o lovise pe fată şi la şcoală, nemulţumit că tânăra, care îi fusese iubită şi era colega lui de bancă, pusese punct relaţiei cu el.

Incidentul s-a petrecut într-o locuinţă din oraşul Tismana, judeţul Gorj, în noaptea de joi spre vineri.

„În noaptea de 7-8 mai a.c., ora 00:30, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Tismana au fost sesizaţi prin apelul 112, de o femeie de 34 de ani, din localitate, cu privire la faptul că un tânăr de 18 ani, din aceeaşi localitate, ar fi intrat în locuinţa sa şi ar fi agresat o tânără de 17 ani, cu un obiect tăietor-înţepător, provocându-i plăgi, la nivelul membrelor superioare şi inferioare, după care acesta s-a deplasat într-o direcţie necunoscută”, transmit reprezentanţii Poliţiei judeţene Gorj, citați de News.ro.

Poliţişti din cadrul Poliţiei Tismana, împreună cu colegi de la Serviciul de Investigaţii Criminale, luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi un tehnician din cadrul Serviciului Criminalistic, au început căutările, agresorul fiind găsit şi dus la Poliţie, la audieri.

Ancheta a arătat că anterior, în cursul zilei de joi, tânărul o agresase fizic pe fata de 17 ani, la şcoală, unde a lovit-o cu palma peste cap.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că cei doi sunt colegi de clasă, au fost colegi de bancă şi au avut o relaţie, iar băiatul a devenit agresiv după ce fata i-a spus că vrea să termine relaţia cu el.

Oficialii Poliţiei au precizat că, înainte de incidentele violente, poliţiştii nu au mai fost sesizaţi cu privire la alte fapte de acest gen comise de tânărul de 18 ani. Acesta a fost iniţial reţinut, vineri pe numele lui fiind emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Editor : M.B.